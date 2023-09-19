نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تتابع الجهود المتواصلة لتطوير شق الثعبان

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية،اجتماعا لمتابعة الجهود المتواصلة لتطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان، جاء ذلك في حضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان و المهندسة جيهان جادو رئيس حي طره والمهندسة نورهان حسن بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية وممثلي شركات المرافق( المياه و الصرف و الكهرباء و الاتصالات ) ومسئولي التجميل والتشجير بجهاز شئون البيئة والهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة و المكتب الاستشاري الفني لتنفيذ الاعمال ومكتب الشبكات والمجالس والمؤتمرات .

واستهلت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الاجتماع بالتعرف على الموقف التنفيذي لكافة المرافق بالمنطقة الصناعية عامة و بالكيلو الاول خاصة من بوابة الاوتوستراد وحتى منطقة المفارق ومنها احلال وتجديد الكهرباء طبقا لمقايسة الاعمال والتي تم الانتهاء منها بنسبة ١٠٠% مع اعمال تطوير غرف الكهرباء و الموزعات والتي ستساهم بشكل كبير في استقرار التيار الكهربائي بالمنطقة وتخفيف الاحمال عن الشبكة الرئيسية لتقلل نسبة الاعطال موجهه بضرورة التنسيق التام والمستمر مع المرافق بينها وبين بعض .

زراعة الاشجار على جانبي الطريق امام المصانع

وتخلل الاجتماع الحديث عن موقف التشجير والتجميل بالكيلو الاول من خلال زراعة الاشجار على جانبي الطريق امام المصانع بالتعاون مع وزارة شئون البيئة من خلال البدء في توريد الاشجار لوضعها في مواقعها المحددة طبقا للرسومات المعتمدة وذلك بالتنسيق مع مندوبي الحي مع تحديد الجدول الزمني لانتهاء التشجير وتوفير مصادر المياه المتاحة لاعمال الري .

وبحثت نائب محافظ القاهرة ايضا أعمال تشجير الجزيرة الوسطى وتطوير مدخل شق الثعبان والبوابة الرئيسية وذلك وفقا لتصور المكتب الاستشاري من خلال وضع احواض الزهور وتحديد المسافات البينية بينهم ووضع الاحواض على جانبي المدخل وزراعة السياج الشجري بالنباتات من خلال مراعاة الانواع المناسبة لهذه البيئة الصناعية وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة بالقاهرة.

واستكمالا للجهود تابعت نائب المحافظ الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة واجهات المصانع والورش والمعارض بالكيلو الاول بالتعاون مع اصحاب المصانع وبالمشاركة المجتمعية من خلال استعراض نسب الاعمال وكفاءة التشطيبات التي تم تنفيذها بالاضافة الى مناقشة سبل طرح المبنى الخاص بخدمة رجال الاعمال والذي سيتم تنفيذه على أعلى مستوى من خلال تحديد المواصفات والخدمات اللازمة التي سيقدمها لخدمة المستثمرين لتسهيل أعمال التصدير وفتح فروع بنكية وشهر عقاري وقاعات للمؤتمرات ومكاتب إدارية لرجال الأعمال، ومكاتب للشحن والتفريغ ومطاعم وكافتريات وجراجات متعددة الطوابق ومعارض وغيرها من الخدمات التي يحتاجها مستثمري المنطقة الصناعية، لتطوير أعمالهم لتتوافر في مكان واحد تسهيلا عليهم للعمل على منافسة السوق العالمية، وفتح آفاق جديدة .

وياتي هذا استكمالا للجهود المتواصلة و المتابعة المستمر ة لاعمال التطوير المتلاحقة لاسراع وتيرة الاعمال و بحث كافة الإجراءات والمستجدات اولا بأول للوقوف علي مدي الانجاز الذي تم تحقيقه والملاحظة الدقيقة لكافة التفاصيل لخروجها بالمظهر اللائق والذي يتماشى مع أهمية المدينة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان طبقا للتوجيهات المستمرة الرئاسية لرفع كفاءة المنطقة برمتها وجعلها مدينة عالمية تنافس مثيلاتها في دول العالم، من خلال وضع وتحديد الخطوط العريضة ومنهجية عمل المنطقة الجنوبية وتوجيهاتها للاجهزة التنفيذية والمعنية لتطوير ورفع البنية الأساسية والطرق وتوفير كل الدعم لاصحاب المصانع والورش بالمنطقة طبقا للتوجيهات الرئاسية وتعليمات محافظ القاهرة في هذا الشان.