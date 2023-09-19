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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شادي حسين يقود تشكيل زد لموقعة الإسماعيلي في دوري النيل

شادي حسين
شادي حسين

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد ، عن التشكيل الذي يخوض به لقاء الإسماعيلي على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولي الأولي ضمن منافسات الدوري المصري.

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إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة زد

تشكيل زد الرسمي لمباراة الإسماعيلي

حراسة المرمى: على لطفي

خط الدفاع: محمد سمير، محمد إسماعيل، على جلال، محمد أشرف

خط الوسط: بيتر، مصطفي ميسي، محمد قطة

خط الهجوم: عبدالله مجدي، مصطفي زيكو، شادي حسين

  • في حراسة المرمى .. أحمد عادل
  • في خط الدفاع .. أحمد محسن ، محمد عمار ، محمد هاشم ، إياد العسقلاني .
  • في خط الوسط ..محمد حسن ، عماد حمدي ،نادر فرج ،عمر الساعي ،عبد الرحمن مجدي.
  • في خط الهجوم .. باسم مرسي.

البدلاء .. محمد فوزي ، عصام صبحي ،محمد نصر ،محمد دسوقي ،محمد مخلوف ،مروان حمدي ،محمد عبد السميع ، الشبراوي ،ياو أنور.

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