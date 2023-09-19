شادي حسين يقود تشكيل زد لموقعة الإسماعيلي في دوري النيل
أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد ، عن التشكيل الذي يخوض به لقاء الإسماعيلي على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولي الأولي ضمن منافسات الدوري المصري.
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تشكيل زد الرسمي لمباراة الإسماعيلي
حراسة المرمى: على لطفي
خط الدفاع: محمد سمير، محمد إسماعيل، على جلال، محمد أشرف
خط الوسط: بيتر، مصطفي ميسي، محمد قطة
خط الهجوم: عبدالله مجدي، مصطفي زيكو، شادي حسين
- في حراسة المرمى .. أحمد عادل
- في خط الدفاع .. أحمد محسن ، محمد عمار ، محمد هاشم ، إياد العسقلاني .
- في خط الوسط ..محمد حسن ، عماد حمدي ،نادر فرج ،عمر الساعي ،عبد الرحمن مجدي.
- في خط الهجوم .. باسم مرسي.
البدلاء .. محمد فوزي ، عصام صبحي ،محمد نصر ،محمد دسوقي ،محمد مخلوف ،مروان حمدي ،محمد عبد السميع ، الشبراوي ،ياو أنور.