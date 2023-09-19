أزهر سوهاج: فتح باب التقدم لشغل وظيفة عضو فني بقسم رياض الأطفال

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، فتح باب التقدم لشغل وظيفة «عضو فني» بقسم رياض الأطفال بالإدارات التعليمية الأزهرية خارج ديوان المنطقة، تنفيذًا لقرار المجلس الأعلي للأزهر رقم (48) لسنة2022م بإنشاء قسم رياض أطفال بالإدارات التعليمية الأزهرية ولاحتياج هذه الإدارات إلى أعضاء فنيين، اعتبارًا من الأحد الموافق 17/9/2023م حتى الأحد الموافق 1/10/2023م.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد حمادي أن الأعداد المطلوبة كالآتي : عدد (1) عضو فني بكل إدارة من الإدارات التالية (سوهاج- المنشاة والعسيرات- جرجا- البلينا- دار السلام- أخميم- ساقلتة والجلاوية- طهطا- جهينة- المراغة)

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أن شروط شغل الوظيفة كما يلي:

1. الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب من المسكنين علي وظائف التعليم والمعلمين.

2. أن يكون قد أمضي بالعمل بالمعاهد الأزهرية خمس سنوات علي الأقل وأن يكون علي رأس العمل.

3. ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

4. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

5. أن يكون على رأس العمل.

6. أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء.

7. أن يجيد استخدام الحاسب الآلي ولا يحق للمتقدم الاستمرار في المسابقة إلا بعد اجتيازه اختبارات الحاسب وعلى أن تكون المقابلة الشخصية عقب ذلك.

8. موافقة التوجيه الفني لتخصصه (ألا يكون هناك عجز في تخصصه).

9. يتم استبعاد الطلب في حالة تقديم بيانات تخالف الحقيقة وأن يكون التقدم بطلب واحد فقط لا غير.



وأوضح حمادي أن الأوراق المطلوبة هي: (طلب مستوفٍ للبيانات – صورة من خطاب اجتياز الكادر – صورة من بطاقة الرقم القومي– بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها – صورة من مباشرة العمل)، مؤكدا على أنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان، وتقدم الطلبات بإدارة التنسيق بالمنطقة.