بداية سطر جديد لتاريخ دوري الأبطال بغياب ميسي ورونالدو

تبدأ منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، في حقبة مختلفة عن الماضي، لتكتب تاريخًا جديدًا من دون نجوم البطولة القدامى.

وللمرة الأولى منذ 19 عاما، لن تشهد منافسات دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم تواجد كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي.

ويتواجد رونالدو حاليًا مع النصر السعودي، بينما غادر ميسي باريس سان جيرمان مؤخرًا، للانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي ورونالدو

قد حان الدور للنجوم الجدد لبدء منافسة جديدة على لقب أكبر بطولة للأندية في العالم.

جود بيلينجهام

يقدم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب خط الوسط الهجومي في ريال مدريد، موسمًا رائعًا حتى الآن، حيث سجل 5 أهداف في 5 مباريات وصنع هدفًا آخر.

وسجل بيلينجهام الفوز القاتل لريال مدريد، في الدقيقة 95 على خيتافي في الجولة الرابعة، وأمام سيلتا فيجو أيضًا، منحت لمسة الإنجليزي الفوز للمرينجي.

وفي مشاركته مع منتخب إنجلترا أمام اسكتلندا في مباراة ودية، نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

جود بيلينجهام

فينيسيوس جونيور

تألق نجم الفريق ريال مدريد الدولي البرازيلي، فينيسيوس جونيور، مع ريال مدريد خلال الـ 3 مواسم الماضية، ليحمل قميص أسطورة الفريق كريستيانو رونالدو هذا الموسم.

ولكن كانت بداية فينسوس سيئة مع النادي الملكي في هذا الموسم، بعد أن تعرض لإصابة في ثالث مباراة بالدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو.

فينيسيوس جونيور

إيرلينج هالاند

يظل النرويجي إيرلينج هالاند، نجم هجوم مانشستر سيتي الإنجليزي، مصدر القوة الأبرز في صفوف السيتيزنز منذ الموسم الماضي وحتى الآن.

وسجل هالاند 7 أهداف حتى الآن في الدوري الإنجليزي، متصدرا قائمة هدافي المسابقة التي توج فيها بلقب هدافي الموسم الماضي متفوقا على الجميع.

إيرلينج هالاند

كيليان مبابي

يبحث سان جيرمان عن بداية مثالية لكن هذه المرة من دون العديد من نجوم المواسم الماضية، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

وسيعتمد الفريق الفرنسي على مهاجمه الواعد، كيليان مبابي، لتحقيق اللقب الغائب عن الفريق العاصمي، بأولى المباريات أمام بورسيا دورتموند.

ويتصدر مبابي ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف حتى الآن، رغم البداية المتذبذبة للفريق تحت قيادة لويس إنريكي.

كيليان مبابي

فيران توريس

يواجه فريق برشلونة الإسباني، فريق رويال أنتويرب البلجيكي، الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، بالاعتماد على هداف الفريق هذا الموسم، فيران توريس.

ونجح توريس مؤخرا في استعادة تألقه مع برشلونة، قبل انطلاق مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا.

ورغم وجود روبرت ليفاندوفسكي وجواو فيليكس في خط هجوم برشلونة، إلا أن توريس نجح في تسجيل 3 أهداف حتى الآن مع العملاق الكتالوني، في قادش وفياريال وأخيرا ريال بيتيس.

فيران توريس

هاري كين

نجح هاري كين نجم بايرن ميونخ، في فرض اسمه على الدوري الألماني بقوة في موسمه الأول خلال أول 5 جولات.

وسجل هاري كين 4 أهداف حتى الآن، متصدرا قائمة هدافي الدوري الألماني، بهدف أمام فيردر بريمن في الجولة الأولى، ثم ثنائية أمام أوجسبورج، وهدف في التعادل 2-2 مع باير ليفركوزن المتصدر يوم الجمعة الماضي.

يمتلك اللاعب الإنجليزي ذكريات أمام مانشستر يونايتد يريد استعادتها خلال المباراة القادمة على ملعب أليانز أرينا يوم الثلاثاء.