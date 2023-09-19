"مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى" ندوة تثقيفية بمركز شباب بناويط بالمراغة

نظمت إدارة مركز شباب بناويط التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج، ندوة تثقيفية بعنوان مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى لرفع وعى الشباب، بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب، ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة، وتنفيذاً للخطة الداخلية للمركز عن شهر سبتمبر 2023 {خدمات}



وتحدث الدكتور خالد عدلي معلم لدي التربية والتعليم على ضرورة مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي وأن الندوة تحث الشباب على مواجهة الشائعات والتعرف علي مفهوم ومجالات الأمن القومي والربط بينها وبين عدم استغلال الشباب فى تدمير روحهم المعنوية من خلال عمليات الحروب النفسية التى تعتبر السبب الأساسى فيها إطلاق الشائعات الهدامة كما عرض المحاضر أنواع الشائعات وكيفية التصدي لها.



وأكد المحاضر على دور شباب مصر والذى يمثل ٦٧ ٪؜ من تعداد مصر فى دحض الشائعات بأسلوب علمى يتماشى مع مستحدثات العصر وكيفية مواجهة حروب الجيل الرابع والتفريق بين الأخبار الكاذبة والمزيفة والبعد عنها والحد من انتشارها وبين الاخبار الصادقة المتسقة من مصادرها الرسمية وزيادة وعى الشباب والعمل علي الولاء والانتماء للطلاب لرفع مكانه بلادهم والحفاظ علي مقدراتها.



وأعرب الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج عن مدى إمتنانه وسعادته البالغة لتنفيذ مثل هذه النوعية من الندوات مثمناً لجهود الدولة في مجابهة الشائعات والتوسع في عمل الندوات بكافة مراكز الشباب .