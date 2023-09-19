تكريم المدارس الفائزة في مسابقة المسرح التفاعلي على مستوى الجمهورية بسوهاج

كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بمكنبه الطلاب والمدارس الفائزين في مسابقة المسرح التفاعلي على مستوى الجمهورية مؤكدا على أهمية اكتشاف ودعم المواهب العلمية والثقافية والفنية لطلاب مدارس المحافظة بما يساهم في صقل مواهبهم الخاصة وتنمية شخصياتهم والتأثير بإيجابية على مستواهم الدراسي.



حضر حفل تكريم المدارس والطلاب الفائزين في مسابقة المسرح التفاعلي على مستوى الجمهورية سليمان بخيت وكيل المديرية والمهندس محمود عجمي مدير عام التعليم الفني بالمديرية ومحمد صلاح الدين موجه عام التربية المسرحية بديوان المديرية.



وتم تكريم الطلاب الفائزين بإدارة سوهاج التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المسرح التفاعلي كما تم تكريم طلاب المدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج بجامعة سوهاج التابعة لإدارة سوهاج التعليمية الفائزين بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الفنون المسرحية أون لاين.



وفي سياق متصل كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، الفائزين و المشاركين في مسابقات شركة "أديوميتر مصر" بنادي المعلمين بسوهاج.



جاء ذلك بحضور كل من : حسن مشعل مدير العلاقات العامة بشركة "أديوميتر مصر" وعطا الميموني مدير عام التعليم العام ومحمود عجمي مدير عام التعليم الفنى وعبد الرؤوف حمدون نقيب المعلمين ومحمد الرشيدى مدير إدارة المشاركة المجتمعية وأحمد آدم الموجه العام بالتعليم الفنى وأسامة عبد الجليل موجه عام الرياضيات وأسامة مكي موجه عام اللغة الإنجليزية ومحمد مكي رئيس قسم المشاركة المجتمعية.



وأكد محمد الرشيدى أن مسابقات شركة " أديوميتر مصر " هي مسابقات دولية اختيارية يتم تنفيذها على مستوى العالم كمسابقة كينجارو رياضيات و كينجارو علوم و كينجارو و هيبو فى اللغة الانجليزية، ويتم تصعيد الفائزين فيها تدريجيا ليصلوا إلى المنافسة النهائية والتي يتم تنظيمها بإيطاليا.