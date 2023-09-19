مياه سوهاج تستعد لإجراء المقابلات الشخصية لمسابقة الشركة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج برئاسة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن مسابقة الشركة رقم 2 لعام 2020 ورقم 1 لسنة 2022 لمشروعات حياة كريمة مستمرة وتمت جميع مراحلها ولم يتبق سوى المقابلة الشخصية .

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار أنه جاري الآن إعداد إجراءات تنفيذ تلك المقابلات وأنه نظرا لكثرة أعداد الذين إجتازوا جميع مراحل المسابقة فإن الإعداد لتنفيذ المقابلات الشخصية يتطلب بعض الوقت حتى يتم تشكيل اللجان المعنية والتى تضم اعضاء من جهات خارجية وتنسيق المواعيد لأعضاء تلك اللجان طبقا لجدول أعمال كلا منهم حتى يتسنى لنا تنفيذ تلك المرحلة بالشكل الصحيح الذى يوفر لجميع المتقدمين فرصة الحصول على الوظيفة فى جو يسوده الشفافية واختيار أفضل الكفاءات للعمل معنا وأنه من المتوقع إجراء المقابلات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي المتقدمين للمسابقة متابعة صفحة الشركة مع التأكيد ان الجهة الوحيدة التى لديها الأخبار النهائية لاخبار شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج هي هذه الصفحة الرسمية فقط .