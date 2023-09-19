بينهم "حماقي وأحمد سعد".. تفاصيل حفلات نجوم الأغنية العربية في "موسم الكويت"

يحيي النجوم أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي أولى حفلات موسم الكويت من إنتاج وتنظيم "باشا غروب" بحفل استثنائي.

ومن المقرر أن يكون عشاق الطرب على موعد مع حفل آخر طرفاه النجم محمد حماقي والفنانة أصيل هميم، تركيبة غنائية استثنائية تجمع بين نجوم الأغنية العربية بشتى الألوان الموسيقية وسوف يقدمه كلا من الاعلامين المميزين عبدالله مالك الله وأسرار السعيد، ويشارك النجوم في وصلاتهم الغنائية المتالق أحمد عصام وهو الأشهر فى عالم المؤثرات البصرية.

ويعتبر "موسم الكويت" رهانًا جديدًا للمنتج حسين موسى الذي يمضي قدما في مشروعه الفني الذي يرتكز على استقطاب نجوم الأغنية وتقديمهم بصورة مغايرة عن السائد بالاشتغال على عناصر الإبهار البصري والديكورات الضخمة للمسرح وأحدث التقنيات لإخراج الحفلات بشكل مميز.

ومن جانبه، قال موسي في بيان صحفي، إن العمل يجرى على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة على المسرح الذي يشهد إطلالة نجوم "موسم الكويت"، لافتا الى أن ثمة العديد من المفاجآت التي سيشهدها الحفل فضلا عن الفقرات المتنوعة لفرسان الليلتين.

وأكد موسى، أن حفلات الموسم تعكس قيمة ومكانة الكويت على خارطة الترفيه العربية وأن المهرجان امتدادا شرعيا للعديد من المشاريع المماثلة التي شهدتها الكويت منذ سنوات، مشيرا الى أن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن الحفلات الأخرى التي سيعلن تفاصيلها لاحقا.

ويغني أحمد سعد بالحفل مجموعة مميزة من الأغنيات التي حققت نجاحا مع الجمهور، كما يستعد الفنان محمد حماقي ورامي صبري وأصيل وبدر الشعيبي بجدول دسم من الأغاني للحفل، لاسيما وأن إطلالتهم في الكويت لها خصوصيتها في ظل تفاعل الجمهور الكويتي مع نجوم "موسم الكويت" الذي تنظمه باشا غروب.

كما يجهز الفنان بدر الشعيبي للعديد من المفاجآت خلال الحفل في ظل تألقه الفترة الماضية وحرصه على انتقاء مجموعة من الأغنيات المختلفة عن السائد ما وضعه في مكانة مختلفة بين أقرانه من جيل الشباب.

حصد الدويتو الغنائي “يا ليالي”، لأحمد سعد وروبي 27 مليون مشاهدة على اليوتيوب بعد شهر من طرح الأغنية.

يكرم الفنان أحمد سعد بجائزة الموريكس دور اللبنانية لعام 2023 اليوم، والتي تعد واحدة من أهم وأشهر الجوائز العربية التي تمنح للفنانين.

من ناحية أخري، حرص الفنان أحمد سعد على توجيه رسالة لجمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وذلك بعد الحضور الكبير الذي شهده حفله الأخير برفقة روبي.

مجموعة صور من كواليس الحفل، وعلق عليها: «هيفضل جمهوري من أهم أسباب حبي لنفسي وللحياة».

أحمد سعد يتغني بطفل من ذوي الهمم

وكان حرص الفنان أحمد سعد على مشاركة جمهوره فيديو عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، من حفله الأخير مع طفل من ذوي الهمم.

وعلق أحمد سعد على الفيديو قائلا: “ضحكتك عندي أحسن من كل النجاح اللي شفته في حياتي”.

بينما يحيي النجم رامي صبري حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري، وذلك وسط جمهوره داخل أحد الفنادق الشهيرة بمحافظة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقدم "رامي" لجمهوره خلال الحفل مجموعة مميزة من أهم أغنياته الحديثة والقديمة، منها "ملك الفرفشة، كعب عالي، كلمة، غريب الحب، هموت من غيرها، إنتي بتهزري، عيونه لما قابلوني، شطّبنا، بقابل ناس، فارق معاك، أسيبك يومين، الراجل، أنا معاه، أهد الدنيا، الكلام كله عادي، ما بلاش تقولي" وغيرها من الأغنيات التي يتفاعل معها جمهوره.