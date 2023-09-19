تحصين 544 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

بعد 9 أسابيع من الحملة القومية للتحصين..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، و العمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفي هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلا أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٥ يوليو ٢٠٢٣، قامت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة خلال الـ ٩ أسابيع الماضية من الحملة بتحصين (٥٤٤ ألفًا و٦٩٧) رأس ماشية مابين تحصين (٢٧٧ ألفًا و١٠٣) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٢٦٧ ألفًا و٥٩٤) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل (١٢١٦٢) رأس ماشية، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد (٦١٨٠) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيرًا على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين، وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أن الدولة تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق التنمية المنشودة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية في كافة القطاعات الخدمية والتنموية بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مشيرًا إلى أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد افتتاح 93 مشروعًا بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال لقائه بالعاملين بمديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمديرية الطب البيطري.

أوضح محافظ الشرقية، أن الهدف من اللقاء هو استعراض مجهودات قطاع الطب البيطري في الفترة من 2014 وصولًا لعام 2023 للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة في مراقبة الأسواق والأغذية ورفع كفاءة وتطوير المنشآت الخدمية بذلك القطاع الحيوي والمهم، ليعرف كلا منا ما تحقق في القطاع الذي يعمل به، مقدمًا الشكر للجميع علي الجهد المبذول خلال الفترة الماضية من خلال تنفيذ مشروعات كبرى شملت التأمين على الماشية، وتنظيم القوافل البيطرية بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لتوقيع الكشف على الحيوانات وتقديم اللقاحات اللازمة للوقاية من الأمراض وتوفير كوب لبن آمن للمواطنين بتكلفة تخطت مليارات الجنيهات، بخلاف تنظيم حملات مشتركة مع الجهات المعنية لمراقبة الأسواق والأغذية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

واستعرض محافظ الشرقية حجم العمل المبذول في قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والتموين والتعليم مطالبًا الجميع ببذل المزيد من العمل والجهد والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيقوم بزيارة كل قطاع خدمي على حدة وعقد لقاءات موسعة مع العاملين به لاستعراض مجهودات عملهم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية إبراز كل منا لدوره في العمل الخدمي ليشعر المواطن بحجم ما يتحقق من انجاز غير مسبوق على أرض الوطن الغالي والعزيز.

وقال محافظ الشرقية إن المحافظة تصدرت محافظات الجمهورية لهذا العام في انتاج وتوريد محصول القمح واستطاعت أن تتغلب علي الفاقد من خلال تطوير منظومة التخزين بالتوسع في إنشاء الصوامع قائلاً لدينا 9 صوامع قمح تعمل بطاقه استيعابية 800 ألف طن.

وخلال اللقاء استعرض مدير مديرية الطب البيطري إنجازات المديرية خلال الفترة من 2014 حتى 2023 وتمت الإشارة إلى أنه تم تنفيذ الآتي:

- قامت إدارة الرعاية والعلاج بتقديم العلاج لعدد 4847788 حيوانًا من أمراض الطفيليات الداخلية و101646 حيوانًا من الأمراض الجلدية وإجراء الجراحات اللازمة لعدد 85298 حيوانًا و552739 حيوانًا من الأمراض الباطنية بالإضافة إلى المشاركة في 136 قافلة علاجية لتقديم العلاج اللازم للحيوانات.

- الانتهاء من تنفيذ 39 مشروعًا ما بين إنشاء وإحلال كلي وجزئي ورفع كفاءة للمنشأت الخدمية البيطرية بتكلفة 1828573918 جنيهًا.

- قامت إدارة الوقاية بتحصين 5747269 حيوانًا ضد الحمي القلاعية و5362081 حيوانًا ضد مرض الوادي المتصدع و665081 حيوانًا ضد مرض جدري الأغنام و504291 حيوانًا ضد مرض التسمم الدموي و1573506 حيوانًا ضد مرض الجلد العقدي و361419 حيوانًا ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

- تحصين عدد 490 ألف حيوان بتكلفة 287 مليونًا و400 ألف جنيه.

- قامت إدارة الدواجن بتحصين عدد 35.477.885 طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور.

- الانتهاء من تسجيل وترقيم عدد 876426 حيوانًا بتكلفة 6 ملايين و139 ألف جنيه.

- الانتهاء من تطوير مجزري بلبيس المركزي والقنايات المركزي بتكلفة 4 ملايين و350 ألف جنيه وجارِ تطوير 4 مجازر "الزقازيق – ديرب نجم – فاقوس – الزقازيق" بتكلفة 27 مليونًا و606 آلاف جنيه.

- الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات للوحدات البيطرية داخل مجمعات الخدمات الزراعية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة "حياة كريمة" بمركز الحسينية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن إجمالي عدد حيوانات البتلو المؤمن عليها 22 ألفًا و730 رأس بتكلفة 3 ملايين و801 ألف جنيه وبلغ إجمالي عدد مراكز تجميع الألبان المطورة (17) مركز تجميع ألبان مطور موزعين في (6) مراكز داخل المحافظة بتكلفة 75 مليون جنيه من خلال قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي، كما بلغ عدد العجلات العشار التى تم تسليمها لصغار المربين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة 44 رأس بتكلفة 3 ملايين و960 ألف جنيه بالتعاون بين وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والزراعة.

وقدم مدير مديرية الطب البيطري الشكر لمحافظ الشرقية لإتاحة الفرصة له اليوم لإبراز إنجازات المديرية واطلاع العاملين بها علي حجم العمل والجهد المبذول ليؤكد علي الاستمرار في تقديم الأفضل والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.