أذربيجان تعلن إطلاق "عمليات لمكافحة الإرهاب" في إقليم ناغورني

أعلنت القوات المسلحة الأذربيجانية، عن إطلاق "عمليات لمكافحة الإرهاب" في إقليم ناغورني كاراباخ، حسبما أفادت سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل.

أذربيجان.. حقيقة فتح الطريق بين ناجورنو كاراباخ وأرمينيا

تصدرت أذربيجان، مؤشر البحث العالمي جوجل في المملكة العربية السعودية، وبحث الرواد عن حقيقة التوصل لاتفاق لإعادة فتح الطريق بين ناجورنو كاراباخ وأرمينيا.

وتتنازع باكو ويريفان على السيادة على ناجورنو كاراباخ منذ عام 1988.. وفي سبتمبر 2020، اندلعت الأعمال القتالية في المنطقة مرة أخرى.

فيما نفى حكمت حاجييف، مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان إلهام علييف، توصل باكو إلى اتفاق مع إقليم ناجورنو كاراباخ الانفصالي لإعادة فتح الطرق المؤدية إلى أذربيجان وأرمينيا في نفس الوقت.

وقال حاجييف، في مدونة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن باكو عرضت إعادة فتح الطرق في نفس الوقت، لكن ما سماه "النظام غير الشرعي" في ناجورنو كاراباخ رفض، بحسب وكالة "رويترز"، موضحا أن الطريق إلى أذربيجان سيُفتح أمام شحنات المساعدات، وهو مطلب رئيسي لباكو.

دخول الإقليم مقابل إعادة فتح الطريق إلى أرمينيا

بينما أكد حاجييف لـ"رويترز" تقارير إعلامية أرمينية أن سلطات ناجورنو كاراباخ وافقت على السماح لشحنات المساعدات من أذربيجان بدخول الإقليم مقابل إعادة فتح الطريق إلى أرمينيا، والذي أغلقته باكو منذ ديسمبر الماضي.

وإقليم ناجورنو كاراباخ، الذي انفصل عن باكو بعد حرب أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي، معترف به دولياً جزءاً من أذربيجان، لكن سكانه البالغ عددهم 120 ألف نسمة غالبيتهم من الأرمن.

انتخاب رئيس إقليم ناجورنو كاراباخ

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن أرمينيا وقيادة كاراباخ الخاضعة لسيطرتها غير مهتمتين بالتوصل إلى تسوية سلمية واختارتا طريق تفاقم الوضع والاستفزازات.

وأضافت الخارجية الأذرية، عقب انتخاب رئيس إقليم ناجورنو كاراباخ "غير المعترف به" - " أن أرمينيا وما يسمى بالنظام الذي أنشأته، والذي يتخذ خطوات للحفاظ على الوضع الراهن ومواصلة سياسة الاحتلال، ليسا مهتمين على الإطلاق بعملية السلام، بل على العكس من ذلك، فقد اختاروا طريق الاستفزازات والتفاقم".

وأشارت إلى أن الأساس الشرعي الوحيد للتعبير عن الإرادة السياسية في البلاد هو القوانين والدستور الأذربيجاني، وشددت وزارة الخارجية الأذربيجانية على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة، هو الانسحاب غير المشروط والكامل للقوات المسلحة الأرمينية من كاراباخ.