آل شلبي و60 دقيقة.. الأفلام المصرية المشاركة بمهرجان الجونة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان الجونة 2023، حيث يشهد المهرجان عرض مجموعة جديدة من الأفلام المصرية التي تعرض للمرة الأولى، ومن بينها فيلم «آل شلبي» للمخرجة أيتن أمين، وذلك ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة التي يتنافس على جوائزها 14 فيلمًا.

وتدور أحداث الفيلم حول «ليلى» امرأة ثلاثينية تعاني من تدخل والدتها في حياتها، وعندما تحدث في العائلة حالة وفاة مفاجئة، تسافر «ليلى» إلى الإسكندرية رفقة والدتها، ولكن الوضع يصبح أسوأ عندما تجتمع بعماتها الأربعة وأولادهن وأحفادهن على مدار أيام العزاء، وتقع عدد من المفارقات الكوميدية.

كما يجمع فيلم «آل شلبي» في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم: ليلى علوي، سوسن بدر، لبلبة، هيدي كرم، أسماء جلال خالد سرحان، ومحمود البزاوي من تأليف وإخراج أيتن أمين.

60 دقيقة

كما يشارك من مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة 2023، مجموعة متنوعة من الأفلام المصرية ضمن 21 فيلما، أبرزهن فيلم «60 دقيقة» للمخرج عمرو سلامة، الذي من المقرر أن يفتتح فعاليات المهرجان ليكون أول فيلم قصير يفتتح فعاليات الجونة السينمائي.

ومن الأفلام المصرية المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فيلم «الأجسام أقرب مما تبدو عليه» للمخرج أحمد صبحي، وهو الفيلم الذي عرض في مهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي للأفلام القصيرة 2023، وفيلم «حتى نلتقي» إخراج جهاد علم الدين، بالإضافة إلى فيلم «ربيع يوم عادي » إخراج منة إكرام.