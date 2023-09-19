مستشار شيخ الأزهر تلتقي الطالب صاحب رحلة الدراجة من غينيا إلى مصر

استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين بمكتبها بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، الطالب الغيني مامادو صفايو باري، الذي سافر من غينيا إلى مصر بالدراجة للدراسة بالأزهر الشريف.

الأزهر الشريف يقدم علمه ودعمه اللامحدود للطلاب الوافدين

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي إن الأزهر الشريف يقدم علمه ودعمه اللامحدود للطلاب الوافدين، حيث إن هذا الدعم لا يقف على الطلاب الوافدين في مصر فقط، ولكن يمتد أيضًا إلى الخارج، فالأزهر يستقبل الوافدين من جميع البلاد ويعتني بهم ويوفر لهم كثيرًا من الإمكانات والمنح والدعم.



ومن جانبه عبر«باري» عن سعادته البالغة بالتواجد في مصر لتحقيق حلمه للدراسة بالأزهر، حيث يرى أن رغبته في دراسة الدين الإسلامي بالأزهر كانت أقوى من صعوبة الرحلة.



مشيرًا إلى أن العائلات في بلاده كانوا يفتخرون بأن لهم أبناء يتخرجون في الأزهر، الذي يمثل الوجهة الدينية والمنارة الإسلامية في العالم أجمع، حينها علمت مكانة الأزهر الشريف في بلدي غينيا وفي كل مكان بإفريقيا، وتمنيت الالتحاق بهذه المؤسسة العريقة، والانتساب إليها حتى منَّ الله عز وجل عليَّا بذلك.

موجهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ولمصر العزيزة والشعب المصري الذي فتح له أحضانه مرحبًا به.

وكلفت الدكتورة نهلة الصعيدي بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل الطالب بالأزهر الشريف، متعهدة بتقديم سبل الدعم كافة؛ لتحقيق حلم الطالب (باري) للدراسة بالأزهر الشريف.

كانت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب استقبلت أمس الفوج الأول في برنامج المعسكر الصيفي، الذي نظمه المركز برعاية فضيلة الإمام الأكبر بمدينة البعوث بالعصافرة بمدينة الاسكندرية؛ لتحفيز وتكريم المتميزين من طلاب «مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده».

خلال لقائها مع طلاب الفوج الأول استعرضت الدكتورة نهلة الصعيدي البرامج التعليمية والخدمات التي يقدمها المركز؛ لتلبية احتياجات الطلاب الوافدين، مؤكدة أن المركز يسعى جاهدا إلى صناعة نموذج قيادي قائم على أساس المعرفة والبحث العلمي والرسالة الإسلامية والقيم الإنسانية.



قالت الصعيدي نسعى من خلال مدرسة الإمام الطيب إلى العناية بكتابة الله تعالى، حفظًا وتلاوة وإتقانًا، ونشره في ربوع العالم؛ ترسيخًا للدور الحضاري للأزهر الشريف في المحافظة على الريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله، واكتشاف المواهب القرآنية وإبراز مالديها من قدرات إبداعية.

أجرت الدكتورة نهلة الصعيدي حوارًا مفتوحًا مع الطلاب، واستمعت إلى أسئلتهم ومطالبهم، وأكدت عليهم ضرورة التمسك بكتاب الله وتطبيق منهجه في حياتهم بالتعليم والتعلم، وأن يجتهدوا في تعليم الناس أمور دينهم بشكل صحيح.



وجه الطلاب الشكر للدكتورة نهلة الصعيدي على حسن الاستقبال، وعلى تنظيم المعسكر الصيفي واصفين إياها بأنها أم حقيقية لكل الطلاب الوافدين؛ لما تقدمه لهم من دعم ورعاية.