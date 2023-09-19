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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

قانونية مستقبل وطن: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات يعكس عمق العلاقة بين البلدين

المستشار شعبان عبد
المستشار شعبان عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية

قال المستشار شعبان عبداللطيف، أمين الشئون القانونية بحزب مستقبل وطن، إن لقاء الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، يعكس العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

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وتابع عبد اللطيف،: "أن اللقاء يستهدف تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من 5 عقود، وصياغة مستقبل أكثر تعاونًا وإنجازًا بين البلدين في مختلف المجالات ولعل الملف الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة من أهم وأبرز الموضوعات على أجندة اللقاء".

وأشار أمين الشئون القانونية بحزب مستقبل وطن، إلى أن العلاقة بين مصر والإمارات "تاريخية ونموذجية" في كافة المسارات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية والثقافية، فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات بحوالي 15 مليار دولار، وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال الـ 22 عاما الماضية في الفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2022 بقيمة 67.5 مليار دولار بنسبة نمو بنهاية العام الماضي 2021.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن التبادل التجاري بين مصر والإمارات ارتفع خلال الفترة الأخيرة ليصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%.، ومتوقع مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

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