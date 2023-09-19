اقتصادية النواب: العلاقات بين مصر والإمارات تاريخية واستراتيجية

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تاريخية واستراتيجية مشيداً بجميع القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إن أكبر دليل على أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية بين البلدين تأكيد الرئيسين السيسى وبن زايد على اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً.



وثمن الدكتور محمد عبد الحميد حرص الرئيسين السيسى وبن زايد على تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية يما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين معرباً عن ثقته التام فى أن هذه اللقاء سيكون له دوره الكبير فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.



وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد باستعراض الرئيسين لآخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك مؤكداً اهمية توافق الزعيمين على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة بما يراعي مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة.



وكان اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد قد تطرق إلى التباحث بشأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب ٢٨" الذي تستضيفه دبي نهاية العام الجاري، وذلك بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في استضافة الدورة السابقة "كوب٢٧" بمدينة شرم الشيخ، والبناء على النتائج التي تحققت بهدف إعطاء دفعة للعمل المناخي المشترك على المستوى الدولي بما يصون الموارد البيئية ويحقق مصلحة الإنسانية.

