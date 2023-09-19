الحالة المرورية في القاهرة والجيزة (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا مفصلًا عن الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023.



وذكر التقرير أن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومستمرة حتى ميدان العباسية، ويشهد تقاطع شارع صلاح سالم كثافات نسبية، كما يشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار توجد كثافات نسبية تختفي أثناء الوصول إلى طريق المطار.

شارع فيصل

وأوضح التقرير أن شارع فيصل يشهد كثافات مرورية، ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.

كوبري الجيزة

وأشار التقرير إلى وجود كثافات مرورية للمتجه من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى شارع العشرين، ويشهد طريق المحور كثافات بسيطة قبل محور ميدان لبنان، وفي منطقة السادس من أكتوبر توجد سيولة مرورية.

