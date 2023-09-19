ندوة عن "مكافحة المخدرات والتصدى للزواج المبكر والتنمر" بنجع حمادي

نظمت وحدة السكان والتنمية ووحدة حماية الطفل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، ندوة تثفيفية توعوية عن مكافحة المخدرات والتصدى لظاهرة الزواج المبكر والتنمر .

من جانبه أكد اشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، أن الوحدة المحلية لا تدخر جهدا فى تدعيم الندوات التثقيفية التى تنبثق منها رساله توعوية الى كافة المواطنين، مضيفاً ان جميع الحاضرين والمحاضرين بهذه الندوات هم سفراء الخير لنشر المعلومات على اوسع نطاق لكى يستفيد منها أكبر قدر ممكن من الاهالى .

يذكر إلى أنه جرى عقد الندوة بقاعة الاجتماعات بديوان عام الوحدة المحلية .

وحاضر بها كلآ من الدكتورة هبة عبد المعز استاذ الصحافة بكلية الاعلام جامعة جنوب الوادى وعضو بوحدة السكان بالمحافظة، وممدوح مسلم مدير ادارة التضامن الاجتماعى بنجع حمادى، و بيومى عبد الباسط مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالوحدة المحلية ، و حنان فوزى مدير وحدة حماية الطفل بالمجلس، وايمان فتحى محمد اخصائى نفسى بالتربية والتعليم وعضو لجنة حماية الطفل بالوحدة المحلية بنجع حمادى ،ورشا السلاوى مدير مدرسة وعضو بوحدة السكان بالمحافظة .

وفى البداية ونيابة عن رئيس المركز تقدم جمال عبد الشافى المدير المالى والادارى سكرتير عام الوحدة المحلية بالترحيب باعضاء المنصة وجميع الحضور وتحدث عن اهمية تضافر جميع القطاعات والموسسات لمحاربة المخدرات واولها الاسرة والتصدى لظاهرة الزواج المبكر والتنمر .

وتابع الحديث جميع اعضاء المنصة كلا فى تخصصة وفى النهاية تم فتح باب النقاش وطرح الاسئلة من الحضور والرد عليها من المعنيين الموجودين .