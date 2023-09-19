الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا تسقط 27 مسيرة روسية خلال الليلة الماضية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن قواتها أسقطت 27 طائرة مسيرة من بين 30 طائرة أطلقها الجيش الروسي على الأراضي الأوكرانية خلال الليلة الماضية، فيما تستمر العملية العسكرية التي شنتها روسيا منذ فبراير من العام الماضي.

 

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وقال مصدر تابع للقوات الأوكرانية أن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "إسكندر-إم" من شبه جزيرة القرم باتجاه مدينة كريفي ريه جنوبي أوكرانيا.

وشنت طائرات مسيّرة فجر الثلاثاء هجوما على مدينة لفيف غربي أوكرانيا، حيث سمع دوي انفجارات بينما أكدت السلطات أن الدفاعات الأرضية تتصدى لهجمات جوية.

وسمع أزيز أسراب من المسيّرات في سماء المدينة، بينما قال الجيش الأوكراني إنها إيرانية الصنع.

وكتب رئيس بلدية لفيف أندريه سادوفي في منشور على "تلغرام"، أن "الدفاعات الجوية تعمل في منطقتنا، وهناك طائرات مسيّرة إضافية تحلق في اتجاهنا"، داعيا السكان إلى الاحتماء من "خطر هجوم ثان".

وقال سلاح الجو الأوكراني في منشور على "تلغرام"، إن الطائرات المسيّرة المغيرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع، وإن دفاعاته تتصدى لها.

وكتب سلاح الجو في منشوره أن "خطر شاهد لا يزال قائما في منطقة لفيف. الدفاعات الجوية تعمل".

وتستخدم روسيا في كثير من الأحيان مسيّرات إيرانية الصنع من طراز شاهد لمهاجمة مدن في أوكرانيا.

وتفيد أوكرانيا بإحراز تقدم بطيء ومتواصل أمام التحصينات الدفاعية الروسية خلال الهجوم المضاد المستمر منذ ثلاثة أشهر.

 

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