«بيت الزكاة» يطلق مبادرة «المدرسة للأيتام» ويبدأ صرف الإعانة الشهرية

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بدء صرف الإعانة الشهرية، حيث وجَّه فضيلة الإمام الأكبر بمضاعفة قيمتها لجميع المستحقين، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبدء العام الدراسي الجديد، وتصرف الإعانة من فروع البنوك ومكاتب البريد.

الإعانات الشهرية

وذكر بيت الزكاة والصدقات- أن الإعانات الشهرية تندرج ضمن برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.

ويقدم بيت الزكاة مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لديهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى، بالإضافة إلى المبادرات التي يتبناها البيت لإدخال السرور على أهالينا في كل أنحاء الجمهورية، كما يتبنى البيت كثيرًا من الاستجابات السريعة للاستغاثات والحالات التي يرصدها في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتطلب تدخلًا سريعًا.

وأكد بيت الزكاة والصدقات حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالا لقول الله- عز وجل- {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

كما أطلق «بيت الزكاة والصدقات»، مبادرة «إلى المدرسة» لتوزيع شنطة وكوتشي وجاكيت على الطلاب الأيتام غير القادرين في كل المحافظات استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2023/2024م.

وأوضح «بيت الزكاة»، أن المبادرة التي أطلِقَت بمناسبة الاستعداد للعام الدراسي الجديد تحت عنوان «إلى المدرسة» تستهدف توزيع 200 ألف شنطة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب الأيتام غير القادرين عن طريق قوائم «الطلاب الأيتام غير القادرين» في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في المحافظات لإدخال السرور على قلوبهم فى العام الدراسي الجديد.

ويندرج توزيع المساعدات للأطفال الأيتام ضمن برنامج (رحمة لكفالة الأيتام) لمساعدة الأيتام غير القادرين فى كل المحافظات بتلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير مصدر رزق مناسب لهم.

بيت الزكاة والصدقات

ويحرص «بيت الزكاة والصدقات» على توجيه أموال الزكاة والصدقات التي ترد للبيت في مصارفها الشرعية؛ لإدخال السرور على أهالينا، ويقدم مساعدات نقدية مباشرة للأُسَر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى.

وأكد بيت الزكاة والصدقات المصري على التزامه بتوجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية؛ إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلفُقَرَآءِ وَٱلمَسَٰكِينِ وَٱلعَٰمِلِينَ عَلَيهَا وَٱلمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبنِٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} [التوبة: 60].

كما يعمل «بيت الزكاة والصدقات»على التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع وتنمية أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر.