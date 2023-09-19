عاجل.. ضبط المتهمين بإنهاء حياة موظف سابق بسفارة عربية بعدة طعنات في الجيزة

نجحت مباحث الجيزة في أقل من 24 ساعة من ضبط المتهمين بقتل موظف سابق بإحدى السفارات الغربية، وتبين أن خادمة تربطها به علاقة وسائق على معرفة بها وراء الجريمة، وتم ضبطهما.

كشفت التحقيقات أنه تبلغ بتاريخ 18 الجارى لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من (محامى - مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة) بغياب موكله (موظف سابق بإحدى السفارات العربية "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم).

بالانتقال والفحص تم العثور على جثة المتغيب بإحدى غرف الشقة سكنه وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (عاملة نظافة، سائق - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما قررت الأولى أنها تعمل لدى المجنى عليه وتربطهما علاقة، وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الثانى (قام بتوصيلها للشقة سكن المجنى عليه) وحال تواجدها رفقة المجنى عليه قامت بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين" بعدة طعنات حتى فارق الحياة وقامت بالاستيلاء على (14 هاتف محمول ماركات مختلفة - 7 ساعات ماركات مختلفة – كاميرا - خزينة حديدية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهة الثانى أقر بمضمون ما سبق وأفاد بإخفائه المسروقات وقيامه بتغيير مبلغ مالى من العملة الأجنبية لدى أحد الأشخاص "تم ضبطه"، وتم ضبط كافة المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على شخصين لقتلهما سائق "توك توك" الجيزة



وفي واقعة آخرى ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، شخصين بالجيزة لقيامهما بإصابة سائق مركبة "توك توك" خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.

تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة شخص وبها جرح نافذ "ادعاء مشاجرة".

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (سائق مركبة "توك توك" - تُوفـى إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن)، طرف ثان: (عم الطرف الأول "مُصاب بجرح بالأنف"، ونجله) بسبب خلافات سابقة بينهم حول رغبة الطرف الأول فى الحصول على الشقة محل سكن الطرف الثانى "ميراث" ومحاولته الدائمة لمضايقتهما لإجبارهما على تركها وحال تعدى الأول على الطرف الثانى بسلاح أبيض "مطواة" قام أحد أفراد الطرف الثانى بإستخلاصها من يده وإحداث إصابته بها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى والأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط المتهم بدهس شخص أثناء عبوره الطريق في مدينة نصر

نجحت الأجهزة بالقاهرة في القبض على المتهم بدهس أخصائي أمن أثناء عبوره الطريق في مدينة نصر، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أنه حال عبور (أخصائى أمن- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بأحد الطرق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابته بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم والتى أودت بحياته.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومساءلته قانونيًا.