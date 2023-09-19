أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر بالأسواق.. ارتفع 763 جنيها

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، ارتفاعًا في الأسواق والشركات والمصانع المحلية، إذ زاد سعر طن حديد عز 763 جنيها ليسجل 36715 جنيها للطن الواحد.

ووفق تحديث الشركات والمصانع، شهد ارتفاعا لدى تجار التجزئة والموزعين، والتي جاءت بنحو:

أسعار الحديد اليوم في مصر

سعر طن الحديد الاستثماري: 35475 جنيها، بزيادة 450 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36715 جنيها، بزيادة 763 جنيها.

سعر طن حديد الكومي بـ 33 ألفا و500 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي بـ 33 ألفا و500 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل بـ 33 ألفا و400 جنيه.

سعر طن حديد سرحان بـ 33.500 جنيه.

- سعر طن حديد بشاي بـ 35000 جنيه.

- سعر طن حديد الدخيلة بـ 35500 جنيه.

- سعر طن حديد المعادي بـ 32500 جنيه.

- سعر طن حديد مصر ستيل بـ 33400 جنيه.

- سعر طن حديد المصريين بـ 33700 جنيه.

- سعر طن حديد العشري بـ 32000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

زاد سعر طن الأسمنت الرمادي 53 جنيها لـ2015 جنيها.

- سعر أسمنت المسلح بـ 1750 جنيهًا.

- سعر أسمنت النصر بـ 1700 جنيه.

- سعر أسمنت وادي النيل بـ 1680 جنيها.

- سعر أسمنت المخصوص بـ 1700 جنيه.

- سعر أسمنت طرة وحلوان بـ 1710 جنيهات.

- سعر أسمنت السهم بـ 1680 جنيها.

- سعر الأسمنت الأبيض بـ 3600 جنيه.

- سعر الأسمنت سوبر سيناء بـ 3450 جنيها.

- سعر أسمنت الواحة الأبيض بـ 3550 جنيها.

- سعر أسمنت الواحة المخلوط بـ 1130 جنيها.

سعر طن حديد عز والدخيلة بـ 35 ألفا و500 جنيه.