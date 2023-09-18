وزارة الشباب تستأنف فعاليات البرنامج القومي لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة

استأنفت وزارة الشباب والرياضة ، لليوم الثالث على التوالي، تنفيذ فعاليات البرنامج القومي لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة في نسخته الأولي، الذي يحمل شعار « قادة الجمهورية الجديدة » بمشاركة 100 شابًا وشابة من محافظات القاهرة الكبري ،ويستمر حتي الــ 18 من سبتمبر الجاري ، بمقر نادي الصيد المصري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

وتناولت فعاليات اليوم الثالث تنفيذ ثلاث جلسات تدريبية حول :" دور القيادات الشبابية في مواجهة الظواهر السلبية ، ونشر البرامج التوعوية للحد من مخاطر الإدمان وكيفية الوقاية ، وطرق المساعدة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية " ؛ وجلسة ثانية بعنوان "الإدارة الحديثة والتخطيط الاستراتيجي"، وجلسة ثالثة بعنوان " التغذية السليمة وتاثيرها علي الشخصية القيادية".

الجلسة التدريبية الأولى

بدأت الجلسة التدريبية الأولى بلقاء مشترك بحضور نثنائيل إدوارد ، ممثلًا الكنيسة المصرية بالجيزة ومسئول ملف مكافحة وعلاج الإدمان ، والدكتورة أميرة شافعي ، مدير إدارة البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة الجيزة ، حيث تحدثا في الجلسة حول دور القيادات الشبابية في مواجهة الظواهر السلبية وتناولت الجلسة التوعوية بمخاطر الإدمان وكيفية الوقاية وطرق المساعدة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية.

وتناولت الجلسة أيضًا :" أنواع المخدرات، وتأثيرها على الجسم والفرق بين الاعتياد والإدمان ، أضرار المخدرات وطرق العلاج من الإدمان والأعراض الإنسحابية وطرق الوقاية من الإدمان ،وكذا طرق المساعدة في مواجهة ظاهرة الإدمان .

كما تحدثت عن الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في بناء الشخصية القيادية لدى الشباب وتشجيعهم على القيام بدور مجتمعي لخدمة الوطن.

الجلسة الثانية

وأدارت الجلسة الثانية الدكتورة نيفين فارس ،إستشاري التدريب والتنمية البشرية ، حيث تحدثت حول : "الإدارة الحديثة والتخطيط الاستراتيجي"، والمفهوم الشامل للإدارة الحديثة ، ومبادئها، وأساليبها، والفرق بين الإدارة التقليدية والإدارة الحديثة، ومفهوم التخطيط الاستراتيجي، وعناصره، وأهميته، وأهدافه، وكيفية وضع خُطة إستراتيجية وتطبيقها.

الجلسة الثالثة

وتناولت الدكتورة أميرة نزية، خبيرة التغذية خلال الجلسة الثالثة الحديث عن :" التغذية السليمة وتاثيرها علي الشخصية القيادية " ، موضحة أنواع الغذاء السليم، والوجبة الغذائية السليمة لصحة الإنسان ومكوناتها، واحتياجات الجسم اليومية من العناصر المتنوعة، ونسبة كل منها طبقاً للمرحلة العمرية، والعادات الغذائية الضارة التي اعتاد عليها الشباب والأطفال في الوجبات السريعة خارج المنزل، والمأكولات والمشروبات التي تضر الخلايا والغدد بالجسم البشري .

كما أكدت على ضرورة شرب المياه بكثرة علي مدار اليوم بمعدل 12 كوب ماء، والحرص الشديد علي تناول وجبة الإفطار، ووجود الخضروات بنسبة 50٪ في جميع الوجبات اليومية للحفاظ على الصحة العامة، بالإضافة إلى تأثير التغذية الغير سليمة على العملية الذهنية والنفسية والعقلية والجسدية بما يؤدي إلى سرعة الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وغيرها وكذلك بطىء الجهاز العصبي والذهني والحركي نتيجة نقص أو سوء التغذية.

جاء ذلك بحضور إيمان عبد الجابر ، وكيل وزارة الشباب والرياضة و رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، الدكتور محمد غنيم ، مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية بوزارة الشباب، خالد فوزي ، مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية، محمد يوسف ، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الجيزة.