مستشار شيخ الأزهر: التمسك بكتاب الله وتطبيق منهجه بالتعليم والتعلم

خلال استقبالها الفوج الأول في برنامج المعسكر الصيفي لطلاب «مدرسة الإمام الطيب»...

استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب الفوج الأول في برنامج المعسكر الصيفي، الذي نظمه المركز برعاية فضيلة الإمام الأكبر بمدينة البعوث بالعصافرة بمدينة الاسكندرية؛ لتحفيز وتكريم المتميزين من طلاب «مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده».

خلال لقائها مع طلاب الفوج الأول استعرضت الدكتورة نهلة الصعيدي البرامج التعليمية والخدمات التي يقدمها المركز؛ لتلبية احتياجات الطلاب الوافدين، مؤكدة أن المركز يسعى جاهدا إلى صناعة نموذج قيادي قائم على أساس المعرفة والبحث العلمي والرسالة الإسلامية والقيم الإنسانية.

نسعى من خلال مدرسة الإمام الطيب إلى العناية بكتابة الله



قالت الصعيدي نسعى من خلال مدرسة الإمام الطيب إلى العناية بكتابة الله تعالى، حفظًا وتلاوة وإتقانًا، ونشره في ربوع العالم؛ ترسيخًا للدور الحضاري للأزهر الشريف في المحافظة على الريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله، واكتشاف المواهب القرآنية وإبراز مالديها من قدرات إبداعية.

أجرت الدكتورة نهلة الصعيدي حوارًا مفتوحًا مع الطلاب، واستمعت إلى أسئلتهم ومطالبهم، وأكدت عليهم ضرورة التمسك بكتاب الله وتطبيق منهجه في حياتهم بالتعليم والتعلم، وأن يجتهدوا في تعليم الناس أمور دينهم بشكل صحيح.



وجه الطلاب الشكر للدكتورة نهلة الصعيدي على حسن الاستقبال، وعلى تنظيم المعسكر الصيفي واصفين إياها بأنها أم حقيقية لكل الطلاب الوافدين؛ لما تقدمه لهم من دعم ورعاية.



أعلنت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن انطلاق أولى فعاليات الفوج الأول من المعسكر الصيفي للطلاب المتميزين والمتفوقين بمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده إلى مدينة البعوث بالعصافرة بمدينة الاسكندرية، بناءً على موافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على إطلاق خمسة أفواج لمكافأة (٢٥٠) طالبًا من طلاب مدرسة الإمام الطيب، تقديرًا لحفظهم القرآن الكريم، ومداومتهم في تلقي العلم بمعاهدهم وكلياتهم التي يدرسون بها بجانب مدرسة الإمام الطيب.

وأضافت رئيس المركز أن المعسكر الصيفي بالإسكندرية هو معكسر ترفيهي صيفي ثقافي، يخدم جميع الطلاب الوافدين، يتضمن فعاليات ومسابقات رياضية وفنية ثقافية، وندوات في الإرشاد النفسي ودعم الذات، بهدف صقل مهاراتهم المختلفة، واستثمار طاقاتهم في الأنشطة كافة ، تحت إشراف وحدة الدعم النفسي بالمركز.

مشيرة إلى أن البرنامج في الفترة الصباحية يتضمن طابور الصباح وتحية العلم، والتمارين الرياضية، وزيارات لأبرز المعالم السياحية بمدينة الاسكندرية منها: مكتبة الاسكندرية، ومتحف الإسكندرية القومي، وقلعة قايتباي، ومتحف الأحياء المائية، وقصر المنتزه إلى جانب الرحلات الشاطئية، والجولات الحرة.

