الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة توعوية عن" أهمية الوقت في الإسلام" بالمنيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك وفد من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، فى اللقاء الذي نظمتة منطقة وعظ المنيا بالأزهر الشريف ، والذى أقيم بقاعة حسن حميدة بديوان عام المحافظة ، وحاضر فيه عدد من مشايخ الأزهر عن أهمية الوقت وكيفية استغلاله الإستغلال الأمثل .

وقد حضر عدد من العاملين بإدارة العلاقات العامة والمركز الإعلامي، على صعيد آخر فقد شارك عدد من أعضاء كيان سند شباب الصعيد ، فى اللقاء الذى نظمته  منطقة وعظ المنيا بالأزهر الشريف بمكتبة مصر العامة ، و التي شارك فيها عدد ٧٥ شاب وفتاة ، من أعضاء الكيان وبحضور منسق المحافظة ، والتي تم التحدث عنها عن قيمة الوقت فى الإسلام ، ذلك فى إطار ما يقوم به الأزهر من التوعية والتثقيف ، بأهم القضايا المجتمعية .

 

وذلك بالتنسيق مع مدير عام منطقة وعظ المنيا فضيلة الشيخ عيسي محمد ، وفضيلة الشيخ محمود حسين مدير عام الدعوة والإعلام الديني بمنطقة وعظ المنيا، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات  مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وإشراف الدكتورة  سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة الدكتور محمد حمدي ، والدكتور شريف رمضان معاوني وكيل الوزارة.

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