ندوة توعوية عن" أهمية الوقت في الإسلام" بالمنيا

شارك وفد من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، فى اللقاء الذي نظمتة منطقة وعظ المنيا بالأزهر الشريف ، والذى أقيم بقاعة حسن حميدة بديوان عام المحافظة ، وحاضر فيه عدد من مشايخ الأزهر عن أهمية الوقت وكيفية استغلاله الإستغلال الأمثل .

وقد حضر عدد من العاملين بإدارة العلاقات العامة والمركز الإعلامي، على صعيد آخر فقد شارك عدد من أعضاء كيان سند شباب الصعيد ، فى اللقاء الذى نظمته منطقة وعظ المنيا بالأزهر الشريف بمكتبة مصر العامة ، و التي شارك فيها عدد ٧٥ شاب وفتاة ، من أعضاء الكيان وبحضور منسق المحافظة ، والتي تم التحدث عنها عن قيمة الوقت فى الإسلام ، ذلك فى إطار ما يقوم به الأزهر من التوعية والتثقيف ، بأهم القضايا المجتمعية .

وذلك بالتنسيق مع مدير عام منطقة وعظ المنيا فضيلة الشيخ عيسي محمد ، وفضيلة الشيخ محمود حسين مدير عام الدعوة والإعلام الديني بمنطقة وعظ المنيا، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة الدكتور محمد حمدي ، والدكتور شريف رمضان معاوني وكيل الوزارة.