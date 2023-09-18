تشكيل طلائع الجيش الرسمي لمباراة البنك الأهلى في افتتاحية الدوري المصري

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن التشكيل الذي يخوض به لقاء البنك الأهلي في المباراة المرتقبة على ستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن افتتاحية الدوري المصري الممتاز تحت مٌسمي" دوري النيل".

اقرأ أيضًا..

تشكيل طلائع الجيش لمباراة البنك الأهلي

في حراسة المرمى : عمر رضوان

في خط الدفاع : أحمد متعب - أحمد زولا- خالد سطوحي - محمود فتح الله

في خط الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - محمد شحاتة.

في خط الهجوم : كريم طارق - جودوين شيكا - موسى دياورا

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد شعبان ومحمد سمير وعبد الرحمن شيكا وكريم حلاوة ويسري وحيد وإسلام محارب وحسن مجدي وبول جوليوس وفارس حاتم.

تشكيل البنك الأهلي لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد ياسر _ جريندو

خط الهجوم.. كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي _ محمود قاعود _ أسامة فيصل _ سيرجى اكا _ أمير مدحت _ محمد بسيوني _ إبراهيم حسن _ معاذ الحناوي _ أحمد النادرى.

ومن المقرر ان تبدأ المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، 7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات .

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب اضغط هنا