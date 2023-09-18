الرجفان الأذيني مرض خطير يسبب عدم انتظام ضربات القلب.. علاماته

الرجفان الأذيني هو النوع الأكثر شيوعًا من عدم انتظام ضربات القلب، وهو ضربات قلب غير طبيعية.

شارك خبراء من مؤسسة القلب الألمانية حقائق يعتقدون أنه من المفيد أن يعرفها جميع البالغين عن الرجفان الأذيني.

في بعض الأحيان يكون الرجفان الأذيني بدون أعراض، ويذكر أطباء القلب الألمان أن بعض الأشخاص لا يعانون من أعراض الرجفان الأذيني، ويؤثر هذا الشكل بدون أعراض على كل شخص عاشر تقريبًا يزيد عمره عن 70 عامًا وعادة، يتم اكتشاف عدم انتظام ضربات القلب بدون أعراض (إذا حدث) عن طريق الصدفة، على سبيل المثال، عند إجراء تخطيط كهربية القلب أو عند قياس النبض أو ضغط الدم عند زيارة الطبيب.

الرجفان الأذيني يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

ويزيد الرجفان الأذيني من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفي حالتها، يمكن أن تتشكل اللييفات، مما يتسبب في تدهور تدفق الدم في الأذينين.

وهذا يساهم في تكوين جلطة دموية يمكن أن تدخل الأوعية الدموية في الدماغ. إذا تم حظر السفينة هناك، فلن يتم تزويد الدماغ بالأكسجين الحيوي - ستحدث السكتة الدماغية.

الأعراض في حالة الرجفان الأذيني، يشكو الأشخاص من الشعور "بالرفرفة" أو "التجمد" في القلب.

علامات عدم انتظام ضربات القلب:

راحة القلب.

ألم، وثقل في الصدر.

ضيق في التنفس عند بذل مجهود.

الشعور بضيق في الهواء.

دوخة.

الخوف والقلق.

ضعف.