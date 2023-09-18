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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز يعلن غياب ثنائي الفريق أمام الزمالك في افتتاحية الدوري المصري

بيراميدز
بيراميدز

 يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود الثنائي محمد الشيبي وأحمد توفيق عن مباراة الزمالك في افتتاح مشوار الفريق في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

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الزمالك يبدأ استعداداته لملاقاة بيراميدز

 ويحل الزمالك ضيفًا على بيراميدز في السابعة من مساء الخميس المقبل، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

 وكشف أحمد زاهر، المدير الإداري، عن غياب الثنائي أمام الزمالك، بعدما حصل محمد الشيبي على بطاقة صفراء ثالثة في لقاء الأهلي الأخير في الموسم الماضي، كما تعرض أحمد توفيق، لاعب الوسط، للطرد في ذات المباراة، وبالتالي يغيب عن مواجهتي الزمالك والبنك الأهلي في الجولتين الأولى والثانية.

 تعادل فريق نادي بيراميدز مع نظيره الجيش الرواندي في إطار ذهاب دور ال ٣٣ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 وسيطر بيراميدز في الشوط الثاني وكان قريبًا من التسجيل لولا إهدار عديد الفريق.

 ومن المنتظر أن يحسم بيراميدز تأهله في لقاء الإياب بالقاهرة نهاية الشهر الجاري.

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