بيراميدز يعلن غياب ثنائي الفريق أمام الزمالك في افتتاحية الدوري المصري

يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود الثنائي محمد الشيبي وأحمد توفيق عن مباراة الزمالك في افتتاح مشوار الفريق في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

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ويحل الزمالك ضيفًا على بيراميدز في السابعة من مساء الخميس المقبل، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف أحمد زاهر، المدير الإداري، عن غياب الثنائي أمام الزمالك، بعدما حصل محمد الشيبي على بطاقة صفراء ثالثة في لقاء الأهلي الأخير في الموسم الماضي، كما تعرض أحمد توفيق، لاعب الوسط، للطرد في ذات المباراة، وبالتالي يغيب عن مواجهتي الزمالك والبنك الأهلي في الجولتين الأولى والثانية.

تعادل فريق نادي بيراميدز مع نظيره الجيش الرواندي في إطار ذهاب دور ال ٣٣ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيطر بيراميدز في الشوط الثاني وكان قريبًا من التسجيل لولا إهدار عديد الفريق.

ومن المنتظر أن يحسم بيراميدز تأهله في لقاء الإياب بالقاهرة نهاية الشهر الجاري.