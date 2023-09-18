الدقهلية تبحث وضع خطة عمل لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا بقيادات مديرية الصحة ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات لبحث ووضع خطة عمل لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين على أكمل وجه.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة عبير عبدالغني، وكيل المديرية، والدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة.

وقال " محافظ الدقهلية " خالص شكري وتقديري للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة.

ولكافة الأطقم الطبية والعاملين في المجال الطبي بمستشفيات الصحة بالدقهلية على ما يقدمونه من جهود كبيره لخدمة المرضى والمترددين، مشيرًا إلى أن ما يتم بذله داخل مستشفيات الصحة بالدقهلية يضاهي مؤسسات طبية كبيرة رغم محدودية الموارد والإمكانيات.

وأعلن " مختار " عن تدشين مبادرة من محافظة الدقهلية تحت مسمى ( نخدمك بابتسامة) لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة داخل المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات طب الأسرة، من خلال توقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية والمستلزمات.

وأكد " المحافظ " على أن جزء كبير من تقديم الخدمة الطبية للمرضى هي حسن الاستقبال والابتسامة في وجوههم أهم بكثير من تقديم الخدمة الطبية ذاتها، لأن المريض، أو أحد أفراد أسرته يريد أن يستمع إلى كلمة طيبة تهدئ من روعه وتخفف من آلامه.

وأشار " مختار " إلى أن عملية التنمية الشاملة تنطلق من خلال مثلث أضلاعه (الصحة والتعليم والبيئة)، مشيرًا إلى أنه على مدار سنوات عديدة ماضية حققت الدولة إنجازات وطفرات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم واتجهت بعد ذلك إلى قضية البيئة التي أصبحت قضية محورية في عملية التنمية الشاملة.

كما وجه " المحافظ " بشن حملة نظافة مكبرة داخل وخارج المستشفيات لرفع كفاءة حالة النظافة العامة وظهور المستشفيات بمظهر جمالي وحضاري من خلال التنسيق مع جهاز النظافة بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وزراعة محيط المستشفيات بأشجار ضمن مبادرة فخامة الرئيس السيسي 100 مليون شجرة.

كما أشار " مختار " إلى أن هيئة التمريض عليهم دور كبير في حسن استقبال المرضى والتعامل معهم لأنهم أكثر تواجد مع المرضى داخل الأقسام وتقديم الرعاية الصحية، وأناشدهم بحسن التعامل مع المرضى، وأثمن دورهم ومجهودهم الأكثر من رائع.

وأيضًا أكد " المحافظ " على ضرورة وضع تصور غير تقليدي وغير نمطي لتقديم الخدمة الطبية للمرضى وحسن استقبالهم لتحقيق رضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة وعن الأطقم الطبية وأداء الحكومة.

وأيضًا وجه "مختار" بتوفير كافة الأدوات والإمكانيات المتاحة لتطوير أداء القطاع الطبي والخدمات المقدمة للمواطنين ووضع حلول خارج الصندوق لخدمة أهالينا من المرضى والمترددين، مشيرًا إلى وضع كل طبيب وكل مقدم خدمة طبية موضع المريض.