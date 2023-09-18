موعد التقديم في وظائف جامعة الملك عبد العزيز السعودية 1445

تصدرت جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية، مؤشرات بحث جوجل، بعدما أعلنت عن وظائف شاغرة لعدد 284 وظيفة في مجالات مختلفة، حيث أن يمكن التقديم لعروض أنواع الوظائف المختلفة، وعدد الشواغر المتاحة وطريقة التقديم أيضًا.

موعد التقديم في وظائف جامعة الملك عبد العزيز السعودية

وأعلنت الجامعة أنه تم استقبال طلبات التقديم في الوظائف الشاغرة بداية من يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر الجاري 2023، و 2 ربيع الأول 1445، حيث أن يكون آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم على الوظائف يوم الخميس القادم الموافق 21 سبتمبر 2023، 6 ربيع الأول 1445.

شروط التقديم في وظائف جامعة الملك عبد العزيز السعودية

على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يكون حاصل على المؤهل الأكاديمي المطلوب.

يجب تقديم السيرة الذاتية.

يلزم تقديم الوثائق المطلوبة سارية المفعول.

على المتقدم أن يكون حسن السير والسلوك

على المتقدمين على الوظيفة تقديم الوثائق المطلوبة سارية المفعول، وهذه الوثائق كالآتي:

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة الملك عبد العزيز السعودية

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

إحضار المؤهل الأكاديمي حسب الوظيفة.

تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية.

تقديم الخبرات أو الشهادات الإضافية.

شهادة التصنيف والتسجيل المهني "للوظائف الصحية”.

يجب على المتقدم رفع السيرة الذاتية.