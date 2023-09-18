فيلم فوي فوي فوي.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

حقق فيلم فوي فوي من بطولة محمد فراج ، ايرادات ليلة امس وصلت الي 619,791 جنيها ، ليتصدر شباك التذاكر أمس، الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية.

فيلم فوي فوي فوي

تفاصيل فيلم فوي فوي فوي

فيلم فوي فوي فوي هو فيلم دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

أحداث فيلم فوي فوي فوي

وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

أبطال فيلم فوي فوي فوي

فيلم فوي فوي فوي من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي .فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

جدير بالذكر أنه أقيم العرض الخاص لفيلم "فوي فوي فوي" بإحدى سينمات مدينة ٦ أكتوبر بحضور كوكبة من نجوم الفن والشخصيات العامة.