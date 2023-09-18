تشافي: هدفنا تجاوز دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوربا
اطلق تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة تحذيرات لاعبي فريقه قبل المواجهة الاولى لفريق برشلونة مساء الثلاثاء امام فريق رويال انتويرب البلجيكي ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة دوري أبطال أوربا .
ويبدأ برشلونة مشواره بمواجهة رويال انتويرب البلجيكي في محاولة لتعويض الفشل الكبير في اخر موسمين عندما لم ينجح الفريق الكتالوني في تجاوز دوري المجموعات .
وقال تشافي في تصريحات صحفية قبل مواجهة بطل بلجيكا : الكل متحمس لبدء مشوار البطولة والأغلبية متفائلين بمستوى الفريق الحالي لكن يجب ان حذرين تماما . لدينا مهمة مبدئية وهي تجاوز دوري المجموعات وبعدها يمكن ان نتحدث في حظوظنا في المنافسة على اللقب .
وأضاف: العام الماضي كنا جيدين على مستوى الأداء لكن لم نكن كذلك على مستوى النتائج . هذا العام نحن اقوى وعلينا أن نثبت هذا في الملعب ونؤكد للكل اننا قادمون من اجل المنافسة الحقيقية .
يذكر ان برشلونة خرج من دوري المجموعات الموسم الماضي بعدما حل ثالثا في المجموعة خلف بايرن ميونخ و الانتر بينما في الموسم قبل الماضي ايضا حل ثالثا خلف بايرن ميونخ و بنفيكا .
المعروف ان برشلونة حقق لقب دوري أبطال أوربا خمسة مرات أعوام١٩٩٢ على حساب سامبدوريا الإيطالي و ٢٠٠٦ على حساب الارسنال الأنجليزي و ٢٠٠٩ على حساب مانشيستر يونايتد و ٢٠١١ على حساب مانشيستر يونايتد ايضا و ٢٠١٥ على حساب اليوفنتوس الايطالي.