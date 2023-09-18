زيادة أعداد آسرة العناية المركزة بمستشفى سوهاج الجامعي

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم، العنايات المركزة بالمستشفى الجامعى، وذلك لمتابعة الحالات الصحية للمرضي، يصاحبه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور احمد فتحي مدير المستشفي الجامعي، الدكتور أحمد علي إسماعيل المشرف علي العنايات المركزة ووحدة الطوارئ بالمستشفي القديم.

وأكد النعماني أن الجامعة تحرص على تقديم خدمة طبية متميزة تيسيراً على المرضي المترددين علي المستشفيات الجامعية، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي، مؤكداً ان ادارة الجامعة تسعي الي التوسع فى العنايات المركزة و زيادة عدد الأسرة، حيث تم زيادة عدد اسرة العناية بالمستشفيات الجامعية الي ٦٥سرير، بعناية التخدير والعصبية والامراض الصدرية، بالإضافة الي عناية الاصابات، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، واستقبال الحالات المحولة من مستشفى الطوارئ.



و شدد النعماني خلال جولته على متابعة منظومة التطوير المستمر للمهارات الفنية والإدارية للطواقم الطبية والإدارية، موجهاً الشكر لكل القائمين علي خدمة المرضي وجهودهم المبذولة من آجل تقديم خدمة صحية لائقة لأهالينا بالمحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأضاف الدكتور أحمد علي اسماعيل ان رئيس الجامعة قام بمناظرة الحالات الصحية المرضية الموجودة بالعنايات المركزة، للوقوف علي حالاتهم الصحية، والاطمئنان علي بعض مرضي الحوادث وما بعد العمليات الجراحية، مضيفاً ان المستشفي الجامعي الجديد يضم عدد ٣٠ سرير عناية مركزة، والمستشفي القديم تضم ٣٥ سرير عناية مركزة.