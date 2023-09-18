حملة مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية بالإسماعيلية

بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين.

قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، بحملة مفاجئة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإسماعيلية.

ومن جانبه صرح الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أن الحملة قامت بالمرور على ٧ منشآت خاصة، من بينهم مركز للنساء والتوليد، وعدد من العيادات الخاصة بالأسنان، العظام، الصدر والباطنة والنساء والتوليد، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية ومحل للنظارات.

وقد تنوعت المخالفات ما بين إدارة منشأة طبية من دون ترخيص، وذلك مخالف لمادة ١ و٢ لقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١، ومخالفة عدم وجود غرفة للتعقيم علاوة على عدم وجود غرفة للنفايات في بعض الأماكن بالإضافة إلى مخالفة عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، وذلك بالمخالفة لقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وقد قامت اللجنة بعمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفي حال تكرار تلك المخالفات سيتم غلق المنشأة المخالفة.