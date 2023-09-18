إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، بإصابات متنوعة، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى ربع نقل، بمدخل مدينة إهناسيا بطريق "إهناسيا ـ بني سويف" وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث مروري بطريق إهناسيا بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى ربع نقل، بمدخل مدينة إهناسيا بطريق "إهناسيا ـ بني سويف" ، حيث جرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيارتان إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: "نجلاء م.ع" 52 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، و"مديحة ف.م" 51 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، و"صفاء ي.أ" 50 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، و"مروان ف.ع" 11 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليسرى، جميعهم يقيمون مركز إهناسيا ببني سويف.