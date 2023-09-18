تصل مصر قريبًا.. تفسير ظاهرة الحوض العلوي البارد

فسرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، معنى ظاهرة الحوض العلوي البارد، موضحة أنها ليست ظاهرة كما يتداول البعض ولكنها هي المنخفض في طبقات الجو، وفي حالة حدوثها تعمل على انخفاض درجات الحرارة، وإذا تزامنت مع منخفض في الطبقات السطحية تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار وسقوط الأمطار.

معلومات عن ظاهرة الحوض العلوي البارد

وأضافت شاكر في تصريحها لـ"الوفد"، أن الحوض العلوي البارد يحدث في فصل الخريف الذي نتأثر فيه دائمًا بهذه المنخفضات في طبقات الجو العليا، لذا تنخفض درجات الحرارة، موضحة أنها تحدث في الأغلب في النصف الثاني من فصل الخريف إذ يكون أكثر تاثرًا بهذه المنخفضات بالتالي يعمل على انخفاض الحرارة وحالات عدم الاستقرار وسقوط الأمطار، فكلما يكون هناك التبريد أعلى في طبقات الجو العليا تزيد حالة عدم الاستقرار.

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أول أسبوع من فصل الخريف لا يوجد فيه أي مشاكل، فالجو مستقر تمامًا على الأنحاء كافة، موضحة أن هناك انخفاض بدرجات الحرارة في ساعات الليل والصباح الباكر، مع وجود الشبورة المائية على الطرق السريعة والطرق الزراعية.

وتابعت: درجات الحرارة في المحافظات ستنخفض قليلًا بمعدل درجة أو درجتين، ولكن لن تحدث موجات حر شديدة مرة ثانية، وبالتالي وداعًا لحر الصيف تمامًا.

واختتمت حديثها، بأن الخريف هو فصل التغيرات الجوية الحادة والسريعة.