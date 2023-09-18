كوريا الجنوبية تستثمر 218 مليون دولار لتطوير صاروخ مخترق للتحصينات

أعلنت كوريا الجنوبية استثمار حوالي 290 مليار وون (218 مليون دولار أمريكي) لتطوير نسخة محسنة من صاروخ محلي خارق للتحصينات قادر على ضرب الأهداف المعادية تحت الأرض.

وذكرت وكالة شراء الأسلحة الحكومية وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن المشروع يأتي في الوقت الذي يسعى فيه الجيش الكوري الجنوبي إلى تعزيز قدرات الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية الصاروخية والنووية المتطورة.

وسيتم تشغيل صاروخ أرض أرض التكتيكي الكوري المحسّن على منصة إطلاق متنقلة، وسيعمل على تعزيز قدرات الضربات العسكرية الدقيقة ضد أهداف مخبأة داخل الأنفاق والمخابئ، وفقًا لإدارة برنامج الاقتناء الدفاعي (DAPA).

وقال مسؤول في الإدارة إن الصاروخ الجديد مصمم لاستهداف أنظمة الأسلحة الكورية الشمالية المتمركزة تحت الأرض، مثل قطع المدفعية بعيدة المدى داخل الأنفاق، ففي عام 2010، قصفت المدفعية الساحلية الكورية الشمالية من أنفاقها تحت الأرض جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية بالقرب من الحدود البحرية الغربية، ما دفع كوريا الجنوبية إلى تطوير نظامها الصاروخي الحالي.

وسيأتي الصاروخ الجديد بمدى وقدرات اختراق أكبر، مقارنة بالنظام الحالي الذي يصل مداه إلى 180 كيلومترًا، ولكن لم تقدم إدارة الاقتناء تفاصيل حول مواصفات السلاح الجديد، الذي من المتوقع أن يصل مداه إلى أكثر من 300 كيلومتر.

وستشرف وكالة تطوير الدفاع الحكومية على المشروع، الذي من المقرر أن يستمر حتى نهاية عام 2027، مع مشاركة شركات الدفاع الكبرى في إنتاج نماذج أولية له.