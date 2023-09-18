بروتوكول تعاون بين الأهلى ممكن والقابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

تفعيلا لمنظومة التحصيل الإلكترونى

وقعت شركة الأهلى ممكن احدى شركات البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بهدف تقديم خدمات تحصيل الفواتير وشحن عدادات المياه مسبقة الدفع من خلال ماكينات ومنافذ الأهلى ممكن المنتشرة بمختلف انحاء الجمهورية.

وذلك بحضور احمد السعيد الرئيس التنفيذى للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى ورئيس مجلس ادارة شركة الأهلى ممكن والمهندس ممدوح إسماعيل رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى واحمد عنايت الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى ممكن ومهاب جمال رئيس القطاع التجارى وتطوير الاعمال بشركة الأهلى ممكن وفرق العمل من الجانبين.

أعرب احمد السعيد عن اعتزازه بهذا التعاون والذى يعد امتدادا لسلسة النجاحات المتتالية لشركة الأهلى ممكن احدى شركات البنك الأهلى المصرى، مؤكدا على حرص البنك على توسيع قاعدة نشاطه بشكل دائم لتشمل أنشطة الدفع الإلكترونى والخدمات المالية غير المصرفية وكافة منتجات التمويل متناهى الصغر والتى يحرص البنك على تحديثها بشكل مستمر لتلائم احتياجات عملائه، ومن ثم تقديم الخدمات المالية لأكبر عدد من العملاء وجذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع القطاع المصرفى، والذى من شأنه أن يحقق استراتيجية الدولة والبنك المركزى المصرى نحو التحول الرقمى ودعم الشمول المالى.

قال احمد عنايت ان هذا التعاون يأتى فى إطار استراتيجية شركة الأهلى ممكن التى ترتكز على تفعيل منظومة التحصيل الإلكترونى ودعم التحول الرقمى بمختلف قطاعات الدولة سواء جهات حكومية، وجامعات ونقابات وأندية وشركات المرافق، وشركات التمويل الاستهلاكى، والتمويل متناهى الصغر وشركات التأمين وغيرها، مشيرا إلى قيام الشركة بتطوير العديد من المنتجات الجديدة خلال الاشهر الماضية لتخدم كافة القطاعات باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا المالية غير المصرفية.

وأفاد عنايت أنه سوف يتم تدشين عدد من الخدمات الاستراتيجية قريبا وعلى راسها إتاحة قبول المدفوعات من خلال نقاط البيع الالكترونية التابعة للشركة والتى تسمح للتجار بقبول المدفوعات من عملائهم حاملى أدوات الدفع الإلكترونية مقابل ما يقدمه التاجر من سلع أو خدمات، وذلك كبديل للدفع النقدى تماشيا مع سياسة الدولة فى التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن البروتوكول يأتى فى إطار الخطوات التى تتخذها الشركة القابضة نحو ميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق ورؤية مصر 2030 وتوجيهات وزارة الاسكان والمرافق بأهمية رقمنه وتطوير الخدمات، لذا حرصت الشركة على تطوير منظومة التحصيل والسداد لفواتير الاستهلاك الخاصة بالمشتركين وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع أيضا وذلك باستخدام كافة الآليات والتكنولوجيات المتاحة والمتوفرة فى السوق المصرى، والاستفادة من خدمات الاهلى ممكن للدفع الالكترونى على مستوى الجمهورية وتطبيق المحمول «الاهلى ممكن».

وأضاف مهاب جمال ان شركة الأهلى ممكن تتميز بحجم أعمالها وقائمة خدماتها المتنوعة والتى تسعى لتقديم خدمات دفع آمنة وسهلة وسريعة للمستهلكين فى السوق المصرى، مشيرا إلى ان حجم التحصيلات الخاصة بالشركة قد وصل إلى 3 مليارات جنيه شهريا، ووصل عدد نقاط البيع إلى 90 الف نقطة بمختلف محافظات الجمهورية، كما حصلت الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية لتحصيل اقساط شركات الـتأمين وقد تم التعاقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة الشركة الرائدة فى قطاع التأمين كأول شركة يتم التعاون معها فى قطاع التأمين وتم التعاقد مع جامعة عين شمس لتحصيل المصروفات الدراسية للطلاب والدراسات العليا وكذلك عدد كبير من شركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر كالجمعية المصـريـة لمساعدة صغار الصناع والحرفيين وجمعية المبادرة والخير وبلدى وإنجاز وسنده، مما يعكس رؤية الشركة فى اعتمادها على الخدمات التى تلبى احتياجات مختلف الفئات من العملاء.