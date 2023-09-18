وزارة العمل تعوض أسر 5 متوفين من العمالة غير المنتظمة

سَلّمت وزارة العمل شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لأسر(5) عمال متوفين، ومصابين من العمالة غير المنتظمة، بإجمالى مبلغ 535 ألفاً و 158 جنيه، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتهم اجتماعياً وصحياً .

وسلمت شيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، بصحبة حلمى أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت بالوزارة، الشيكات نيابة عن الوزير حسن شحاتة وزير العمل.

وتأتي هذه التعويضات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأنها شملت هذه المرة حالات وفاة لـ 2 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات العمل وهما: ملاك صادق سيف ،ومحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد ، وأوضح البيان أن إجمالي التعويضات لأسر العمال المتوفين بلغت 400 ألف جنيه ،كما شملت التعويضات المصروفة، تعويضات نسبة عجز لـ 3 عمال مصابين ، بلغت 135 ألفاً و 158 جنيه ،كنسب تعويض ومصاريف علاج للحالات المصابة وهم : عاطف السيد حسن زراع ، وعادل شلقانى بشارى ، وهويدا شحاتة محمود.

وتقدمت مدير عام الإدار العامة بالعزاء لأسر العمال المتوفين، نيابة عن وزير العمل حسن شحاتة، متمنيةً الشفاء العاجل للعمال المصابين ،ومؤكدة حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمعت إلى مطالب بعض الأسر.

وأكدت أن وزير العمل حسن شحاتة يوجه باستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة اللازمة لاسر العمالة في الحصول على مستحقاتها.

ويذكر أن "الوزير شحاتة" كان قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت اشرافه المباشر ،تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات..كما أن خطة الوزارة في العام الجديد تتضمن إعطاء إهتماما بالغاً بالعمالة غير المنتظمة، فضلا عن استهداف توسيع قاعدة البيانات لتشمل أكبر عدد ممكن من هذه الفئة ، وتقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أوصحية، وحماية أسر أي عامل قد يتعرض للاصابة أو العجز أو الوفاة بشكل عاجل.