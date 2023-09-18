شباب ورياضة سوهاج تواصل تنفيذ أنشطة أندية السكان بمراكز الشباب

نفذت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج خطة أندية السكان عن شهر سبتمبر ٢٠٢٣ بعقد نشاط شمندورة الغنائي بمركز شباب السوالم التابع لإدارة شباب دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج ضمن أنشطة أندية السكان بالمديرية بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة.





حضر فعاليات النشاط أعضاء اندية السكان من مراكز الشباب وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة لدعم منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم.





جدير بالذكر أن أنشطة أندية السكان تجري بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة إتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA ) لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان بهدف رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب.





ويهدف المشروع إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي صحة المراهقين زواج الأطفال، تنظيم الأسرة وختان الإناث ويقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع.





وأندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات وقرى حياة كريمة، فهي أماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والأفلام.