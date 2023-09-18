الأهلي بطلها.. أرقام تاريخية تزين سجلات الدوري المصري قبل انطلاقه

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز في موسمها الجديد 2023-2023، حيث يقص فريقي طلائع الجيش والبنك الأهلي شريط الدوري.

وتزين بطولة الدوري المصري الممتاز العديد من الأرقام القياسية عبر تاريخ البطولة منذ انطلاقها، وتستعرض بوابة الوفد أبرز الأرقام.

سجل أبطال الدوري المصري على مر التاريخ

مرت 64 نسخة من عمر الدوري المصري، حيث انطلقت أول بطولة عام 1948 بمشاركة 11 فريقًا في ذلك الوقت، وتوج الأهلي بلقب البطولة الأول في تاريخ الدوري المصري، ثم واستمر في الفوز باللقب 9 سنوات متتالية، حتى موسم 1959/1960.

ويعد الأهلي هو النادي الأكثر فوز بعدد بطولات الدوري، وفاز باللقب 43 مرة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه وهو الزمالك الذي فاز باللقب 14 مرة، ثم يأتي الإسماعيلي ثالثا بثلاثة ألقاب ثم الترسانة وغزل المحلة والأولمبي والمقاولون العرب بلقب واحد لكل منهم.

ويمتلك الأهلي سجل تاريخ أيضًا، بأنه الفريق الوحيد الذي فاز باللقب مرات متتالية بـ 9 مرات.

والأكثر حصولاً على اللقب دون خسارة، وآخرها موسم 2016/2017. كما أنه الفريق صاحب أكبر عدد من النقاط بعد تحقيقه 89 نقطة في موسم 2019/2020.

أكثر الأندية مشاركة في الدوري المصري

الأهلي والزمالك هما الناديين الوحيدان اللذان لم يغيبا عن البطولة منذ انطلاقتها، ولم يهبطا إلى الدرجة الثانية، يليهما الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي فقد غابا عن الدوري في موسمين.

هدافو الدوري المصري

يتصدر حسن الشاذلي، نجم نادي الترسانة، صدارة هدافي الدوري المصري التاريخي برصيد 173 هدفا، يليه العميد حسام حسن بـ 168 هدفا، ثم السيد الضظوي بـ 127 هدفا، ومصطفى رياض وعبد الله السعيد برصيد 122 هدفا، وبعدها يأتي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي برصيد 109 أهداف، يليه أحمد الكاس برصيد 107 أهداف، ثم محمد أبو تريكة برصيد 106 أهداف، وأخيرا جمال عبد الحميد برصيد 101 هدف.

اللاعب الأكثر تهديفًا بموسم واحد

يعد حسن الشاذلي نجم الترسانة السابق، أكثر هدافي البطولة في موسم واحد ببطولة الدوري المصري، حيث حصل على لقب هداف البطولة في موسم 1974/1975، بعد تسجيله 34 هدفا. مع فريقه وهو رقم لا يزال قائما حتى الآن.

الأكثر حصدًا للنقاط

يحمل الأهلي الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط حققها فريق في موسم واحد بالدوري الممتاز، في الموسم الماضي 2019-2020، وحصد 89 نقطة، وهو رقم لم يصل له أي فريق آخر قبله.

الأهلي

الأكثر تسجيلاً للأهداف

كما يحمل النادي الأهلي رقما قياسيا آخر، وهو كونه الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف في موسم واحد ببطولة الدوري الممتاز، في موسم 2017-2018، بتسجيله 75 هدفا.

اللاعب الأكثر تتويجًا باللقب

حسام حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، هو اللاعب الأكثر حصولا على ألقاب الدوري الممتاز في تاريخه، وحصل على لقب البطولة 14 مرة (11 لقبا مع الأهلي - 3 ألقاب مع الزمالك).