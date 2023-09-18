بيلينجهام يفشل في تحطيم رقم كريستيانو

عاد ريال مدريد من تأخره أمام ضيفه ريال سوسيداد ليحقق فوز بنتيجة 2-1، ليكون الفوز الخامس على التوالي، في مستهل مشواره بالموسم الجديد للدوري الإسباني.

ليستعيد النادي الملكي الصدارة التي احتلها منافسه برشلونة مؤقتا، ويرفع رصيده إلى 15 نقطة، بفارق نقطتين عن النادي الكتالوني الذي اكتسح ريال بيتيس 5-0 يوم السبت.

بالمقابل، تجمد رصيد سوسيداد عند 6 نقاط، في المركز الحادي عشر، بعد أن تلقى خسارته الأولى هذا الموسم.

توقف سلسلة أهداف بيلينجهام

أضاع اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام، فرصة كسر رقم المدون بـ اسم كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد السابق ولاعب النصر السعودي الحالي.

كريستيانو رونالدو

لتنتهي سلسلة أهداف بيلينجهام في المباريات الأولى على التوالي، لكنه حقق رقما قياسيا باعتباره اللاعب الوحيد الذي سجل في أول أربع مباريات له في الدوري الإسباني مع الميرينجي، متعادلا مع رونالدو.

ويعد الدولي الإنجليزي 4 لاعبي عبر تاريخ الدوري الإسباني الذي يسجل في أول 4 مباريات له، حيث سبق أن حقق ذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإسباني سيسك فابريجاس.

بيلينجهام

تعاقد ريال مدريد مع بيلينجهام خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023، قادما من صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بعقد لمدة 6 سنوات.

ويستضيف ريال مدريد فريق يونيون برلين، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال.