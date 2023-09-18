النائبة سوسن حسنى حافظ:  قرارات الرئيس تراعي فئات المجتمع كافة وتقدير للصحفيين ودورهم التنويري

اشادت النائبة الوفدية سوسن حسنى حافظ عضو مجلس النواب بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التي أطلقها خلال افتتاح بعض المشروعات القومية بمحافظة بنى سويف والمتعلقة بزيادات مالية برواتب العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، مؤكدا أنها تصب في صالح المواطنين وتوفر لهم حياة كريمة. كما انها أدخلت البهجة والسرور على ما يقرب من 20 مليون مواطن، رغم الأزمات العالمية التي تسببت في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية.

واضافت "ان هده القرارات هى حزمة إجراءات اجتماعية تأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تخفيف الأعباء الملقاه على عاتق المواطنين والسعي المتواصل لتحسين مستوى معيشتهم، في ظل أزمات اقتصادية عالمية متتالية.

واوضحت النائبة الوفدية " حافظ " هده القرارات التى اصدرها الرئيس هى بمثابة رسائل لكل الفئات المستفيدة منها، بأن الرئيس ومؤسسات الدولة تشعر بهم وتسعى لتخفيف أعبائهم، إلى جانب ما اتخذ من إجراءات سابقة لمواجهة تحديات التضخم العالمي الناجم عن آثار جائحة كورونا وما تبعها من حرب روسية أوروبية في أوكرانيا.

واشارت النائبة الوفدية أن قرارات زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 ، تؤكد حرص الرئيس السيسي الفعلى على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد والعالم أجمع.، أن هذه القرارات هدفها حماية البسطاء ، وتخفيف الأعباء المعيشية عن محدودى الدخل ، في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الأوضاع في مصر، بجانب أنها تعد انحياز للمواطنين وتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة السياسية بشكل مستمر لتحسين أوضاع المواطنين.

واضافت النائبة الوفدية "حافظ " أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدثت طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع محافظات مصر، وخاصة صعيد مصر الذي عاني من التهميش على مدار عقود، وهو ما جعله طارد للسكان الذين يخرجون للبحث عن فرص عمل لائقة تضمن لهم حياة كريمة، مشيرا إلى أن منظومة دعم البسطاء لم تتوقف عند هذا الحد، فضلا عن أن الدولة ترفع شعار المواطن أولا ،وأن القرارات الرئاسية تؤكد أن الرئيس يستشعر نبض المواطن والتفاعل معها بالقرارات العاجلة.

وتابعت النائبة الوفدية " حافظ " أن قرارات الرئيس السيسي والخاصة بصغار المزارعين والفلاحين تؤكد اهتمامه بأوضاع الفلاحين الذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصري وتؤكد أنه قريب منهم، خاصة إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024 ، وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهلهم من الأشخاص الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.

وأوضحت النائبة الوفدية أن مصر تنفذ برنامجا واسعا ومتعددا للحماية الاجتماعية، يتمثل في برنامج حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وغيرها من برامج الدعم الاجتماعي، موضحا أن الدولة وقيادتها تضع على رأس أولوياتها المواطن البسيط، من خلال برامج الحماية الاجتماعية التى تكفل مد شبكات الأمن الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا والارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي.إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرر حزمة من القرارات المهمة والتي يجنى ثمارها المواطن البسيط بشكل مباشر، وتمهد لحالة من الاستقرار المستمر في الأسواق، نتيجة إصرار الرئيس على تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.،كما وجه الرئيس السيسى بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

كما وجه الرئيس السيسى بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

ووجه الرئيس السيسى بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام. وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.

كما اشادت النائبة الوفدية بقرار الرئيس بزيادة بدل التكنولوجيا للصحفين مؤكدة انه لم يتنسى احد ابدا ومقدر تماما مدى المعاناة التى يعيشها الصحفين واجورهم الضعيفة رغم الجهد الكبير الدى يقوم به الصحفى لكشف الحقائق للدولة . وهو همزة الوصل الحقيقية بين المواطن واجهزة الدولة .

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