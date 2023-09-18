أسبوع كارثي للكرة المصرية.. 5 مباريات والحصيلة صفر

شهدت انطلاقة الكرة المصرية للموسم الجديد، أسبوع مخيب للآمال بعد النتائج المؤلمة التي تعرض المنتخب الوطني، والأندية المصرية في المحافل القارية.

وفي ظرف 5 أيام فقط، تعرض المنتخب المصري والأندية المصرية في المحافل القارية، لنتائج سلبية في مستهل مشوار الموسم الجديد.

هزيمة منتخب مصر أمام تونس

كانت أولى المحطات المحبطة للكرة المصرية، مع منتخب مصر يوم الثلاثاء الماضي، حيث تعرض المنتخب الوطني لـ خسارة قاسية بنتيجة 1-3، على أرضه أمام نظيره التونسي.

وكانت تلك الهزيمة هي الأولى في ولاية فيتوريا مع الفراعنة، والذي لم يتكبد أي خسارة سواء على المستوى الرسمي أو الودي، بـ 8 انتصارات متتالية.

منتخب مصر

خسارة الأهلي لقب السوبر الإفريقي

زاد الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، من آلام الكرة المصرية، في يوم الجمعة الماضية، خسر الأهلي لقب السوبر الأفريقي، بعد هزيمته 0-1 أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد، بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

ورغم أن بطل أفريقيا كان المرشح الأوفر حظا لزيادة رقمه القياسي في البطولة التي فاز بها 8 مرات، إلا أن اتحاد العاصمة تمكن من انتزاع لقب المسابقة لأول مرة في تاريخه.

الأهلي

خسارة الزمالك أمام أرتا سولار

بدأ الزمالك مشواره في كأس الكونفيدرالية، بخسارة مفاجئة 2-0 أمام أرتا سولار الجيبوتي، في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة القارية، التي أقيمت في دار السلام عاصمة تنزانيا.

ويأمل الزمالك في تجنب الخروج من الكونفدرالية الإفريقية خلال مباراة الإياب على إستاد القاهرة المقرر لها يوم 30 سبتمبر الجاري.

الزمالك

خسارة فيوتشر في الكونفدرالية

على خطى الزمالك، تلقى فريق فيوتشر خسارة خارج أرضه، بهدف دون رد على يد نظيره التنزاني سينجيدا، في المباراة التي أقيمت على ملعب عزام، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالي.

وتعد تلك المشاركة الثانية لفيوتشر بالكونفدرالية، ويسعى الفريق بأمل التأهل إلى دور المجموعات بتحقيق انتصا رفي مباراة العودة أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو الأول من أكتوبر.

تعادل بيراميدز في أول مباراة له بـ دوري أبطال أفريقيا

وكان بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة هذا الأسبوع، في مستهل مشواره في دوري أبطال أفريقيا، بعدما خرج من مباراة أمام فريق الجيش الرواندي بالتعادل السلبي في ذهاب دور الـ 32 للبطولة.

لكن بيراميدز كان يأمل بتحقيق الفوز في أول مباراة له في دوري أبطال أفريقيا، لكن ذلك لم يحدث، علما أنه شارك خلال المواسم الـ 4 الماضية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وأثبت نفسه كأحد الفرق الواعدة.