هجوم تشيلسي العقيم يعجز انطلقته بالدوري الانجليزي

سقط فريق تشيلسي بالتعادل السلبي أمام مضيفه بورنموث، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب فيتاليتي، لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل البلوز نتائجه المخيبة هذا الموسم، إذ تعد هذه المباراة الرابعة التي يفشل فيها في تحقيق الفوز، علما أنه حقق انتصارا واحدا فقط، جاء على حساب لوتون تاون صاحب المركز الأخير.

ويعاني تشيلسي من عدة غيابات مهمة في كافة الخطوط، وهذا بلا شك أثر بشكل واضح على نتائج الفريق، لكن هناك علامات استفهام كثيرة حول أفكار المدرب الجديد بوكيتينو.

تشيلسي

تشيلسي لا يعرف طريق المرمى

وفشل هجوم الفريق اللندني في التسجيل مرة أخرى، وتعد هذه المباراة الثانية على التوالي في الدوري التي يفشل التسجيل فيها.

سيطر فريق تشيلسي على الشوط الأول في أغلب الأوقات، وتمكن من الوصل إلى منطقة جزاء بسهولة، لكن دائما كان هناك سوء تصرف من المهاجمين.

واستمر الوضع على هذا المنوال في الشوط الثاني أيضا، حيث أهدر تشيلسي سلسلة من الفرص التهديفية، في المقابل خرج بورنموث من مناطقه، وصنع بعض الفرص الخطيرة أيضًا، وكاد أن يعاقب البلوز في أكثر من تسديدة، لولا سوء الحظ الذي حل بالمهاجمين.

ورفع البلوز رصيده إلى 5 نقاط، وظل في المركز 14 في جدول الترتيب، كما رفع بورنموث رصيده إلى 3 نقاط، ليستقر في المركز 16.