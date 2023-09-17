الشرطة الصينية تحتجز بعض موظفي شركة إيفرجراند

اعتقلت الشرطة في مدينة بجنوب الصين، بعض الموظفين في وحدة إدارة الثروات التابعة لمجموعة "إيفرجراند" الصينية، في أحدث مشكلة تواجهها شركة التطوير المثقلة بالديون.

وأفاد بيان صادر عن شرطة شنتشن، السبت، بأن السلطات "اتخذت إجراءات قسرية جنائية ضد المشتبه بهم، بما في ذلك "دو" وآخرين، في شركة إدارة الثروات المالية شنتشن التابعة لمجموعة إيفرجراند".

لم يتضح من هو دو. ولم ترد إيفرجراند بعد على أسئلة تطلب التعليق، بحسب وكالة أسوشيتيد برس.

وكانت تقارير إعلامية حول احتجاجات المستثمرين في مقر إيفرجراند في شنتشن عام 2021 قد أدرجت شخصًا يدعى "دو ليانج" كرئيس لوحدة إدارة الثروات بالشركة.

ويشار إلى أن "إيفرجراند" هي شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم، وهي في قلب أزمة سوق العقارات التي تؤثر على النمو الاقتصادي في الصين.

وتخضع المجموعة لخطة إعادة هيكلة، بما يشمل نقل ملكية الأصول، لتجنب التخلف عن سداد ديون بقيمة 340 مليار دولار.

في وقت سابق الجمعة، أعلنت الهيئة التنظيمية المالية الوطنية في الصين أنها وافقت على الاستحواذ على ذراع التأمين على الحياة التابع للمجموعة من قبل كيان جديد مملوك للدولة.

وأدت سلسلة من حالات التخلف عن سداد الديون في قطاع العقارات المترامي الأطراف في الصين منذ عام 2021 إلى ترك مباني سكنية غير مكتملة وسط سخط مشتري المنازل.

ويخشى مراقبون أن تؤدي الأزمة العقارية إلى مزيد من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم وامتدادها إلى خارج حدود الصين.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: