السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزيرة الخارجية الألمانية تصف رئيس الصين بالدكتاتور

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الرئيس الصيني شي جين بينج بالدكتاتور في هفوة غير مدروسة دبلوماسيًا أقلها، أخذتها الحماسة.

 

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وخلال حديث لبيربوك مع شبكة "فوكس نيوز" مساء أمس الجمعة، قفزت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فوق الخطوط الحمراء الصينية على ما يبدو.

فحين سئلت عن رأي حكومتها في كيفية انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية. لتجيب مؤكدة أن برلين "ستدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر".

وقالت "إذا انتصر بوتين في هذه الحرب، فما الذي نكون قد وجهناه إلى الدكتاتور يين الآخرين حول العالم، مثل الرئيس الصيني؟".

في المقابل لم ترد بكين أو تعلق على تلك التصريحات حتى الآن.

بينما اعتبر بعض المعلقين على منصة "أكس"، تلك التصريحات بغير المسؤولة ولا الدبلوماسية. وذهب آخرون إلى وصف كلامها بـ"الغبي والمتسرع".

أتى وصف الوزيرة هذا في وقت تشهد العلاقة بين الدول الأوروبية وبكين تصدعا كبيرا، لاسيما بعد التوترات التجارية الأخيرة إثر إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الأسبوع أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستبدأ تحقيقًا في موضوع السيارات الكهربائية الصينية.

يشار إلى أنه على الرغم من نهج ألمانيا المتناقض تجاه الصين، فإن حزب الخضر الذي تنتمي إليه بيربوك يميل نحو التعاطي بشكل أكثر حزما مع بكين.

 

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