رفع 2400 طن قمامة ومخلفات صلبة بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال مشاركة 9 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه تم رفع 2240 طن قمامه بلديه و60 طن اتربه و100طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية علي مدار 5 ايام بمشاركة الوحدات المحلية ومعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.

ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام، والمهندس محمد عادل والمهندس سامح سعد بجهاز النظافة.

واستمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في كل من مراكز ومدن المنصورة، وبلقاس، واجا وشربين، ومنيه النصر، والسنبلاوين وميت غمر، ونبروة، ومحلة دمنه؛ لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة حيث شملت الاعمال غسيل أرصفة شارع الجيش وعبد السلام عارف وآداب والنخلة وطريق ترعة المحمودية، ورفع كفاءه حديقه عروس النيل حيث تم الاستمرار في تقليم الأشجار والحشائش و ترميم السور الخاص بها وتنفيذ أعمال المحارة ولحام السياج الحديدي الخاص بها وكذا رفع كفاءه النظافه العامه بحديقه شجره الدر وتقليم أشجار محيط مقابر الاخوه الأقباط و تقليم الأشجار بالجزر الجانبيه بشارع سعد زغلول والحدائق العامه بشارع الجيش

وتمكنت الوحدات المحلية من رفع كفاءه النظافه العامه بشوارع أحمد الحسيني وابن زيد و امام بوابه توشكي وكوبري سندوب والجيش وعبد السلام عارف وسعد زغلول وطريق ترعة المحمودية ومحمد عبده والدراسات وأحمد ماهر والترعه وكليه اداب والثانوية والمشاية، والجمهورية والمجزر والعبور وحي الجامعة وجيهان.

وأكد المحافظ، على المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.