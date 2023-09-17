فاركو يدعم صفوفه بصفقة جديدة

أعلن نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار حلمي في التعاقد مع محمود البدري مدافع نادي سيراميكا كليوباترا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل بالدوري المصري، بقيادة المدير الفني البرتغالي برونو روماو.



تعتبر صفقة المدافع محمود البدري هي الثالثة لفاركو بالانتقالات الصيفية، بعد الجناح السيراليوني موسيس توراي والمهاجم صلاح باشا.

ووقع فخري عقداً لمدة 4 مواسم مع فاركو مقابل 4 ملايين جنيه.

ووافق الأهلي على رحيل الثنائي زياد طارق ورأفت خليل على سبيل الإعارة قبل ساعات من غلق باب القيد.