الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الري تنفذ أكثر من 1500 مشروع للحماية من مخاطر السيول.. فيديو

مشروع ري في سيناء
مشروع ري في سيناء

 قال الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف، أكبر من محطة بحر البقر، مشيرًا إلى أنها ستدخل موسوعة جينيس، لتزيح محطة بحر البقر من قائمة أكبر محطة معالجة في العالم.
 وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحطة من المشروعات المهمة في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مشيرًا إلى أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعالج مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها للري مرة أخرى.

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الرى: الانتهاء من تنفيذ ٥٧٪ من مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام

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وزير الري: مشروعات التوسع الزراعي تهدف تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر

 

 مشروعات للاستفادة من المخاطر:  

 كما أكد أن محطة الحمام تقع في غرب الدلتا، مشددًا على أن مثل هذه المشروعات لتحقيق الأمن الغذائي واستصلاح أراضي جديد، كما أنها تمثل مشروعات تنموية واللجوء إلى إعادة الاستخدام كمورد مائي مهم للدولة.
 وعن كارثة فيضانات درنة في ليبيا وانهيار السدود، أكد متحدث وزارة الري، أن ملف التغيرات المناخية على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مشددًا على أن الدولة نجحت في إنشاء 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة لأخطار السيول كذلك محافظات الوجه القبلي، لحماية المواطنين في هذه الأماكن سواء بإنشاء طرق أو بنية تحتية، إلى جانب حجز كميات من المياه واستفادة السكان في هذه المناطق.

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