الرى: الانتهاء من تنفيذ ٥٧٪ من مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام

قال الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والرى: إن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية ، من خلال تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة .

وأوضح " سويلم " أن الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم ، تصل نسبة التنفيذ به إلى ٥٧% ، ويتكون المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم ( عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم ، بالإضافة إلى إعادة تأهيل فروع مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر ) .