الأحد 17 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الرى: الانتهاء من تنفيذ ٥٧٪ من مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام

وزير الرى
وزير الرى

قال الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والرى: إن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية ، من خلال تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة .

وأوضح " سويلم " أن الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم ، تصل نسبة التنفيذ به إلى ٥٧% ، ويتكون المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم ( عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم ، بالإضافة إلى إعادة تأهيل فروع مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر ) .

الجريدة الورقية