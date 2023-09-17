6 بطاقات حمراء على لاعبي الدوري السعودي في الجولة السادسة

انتهت الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي مساء السبت، والتي كانت على ثلاثة أيام شهدت الكثير من المتعة الكروية وتسجيل الكثير من الأهداف، فضلًا عن البطاقات الحمراء التي أخرجها الحكام في الجولة.

شهدت مباريات الجولة السادسة 9 مواجهات حضر فيها تعادل وحيد بين فريقي الحزم والطائي بهدل لكل فريق، والتعادل رقم 11 في هذا الموسم حتى الآن، وشهدت الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين 6 بطاقات حمراء من أصل 13 بطاقة حمراء أخرجها الحكام هذا الموسم حتى الآن.

6 بطاقات حمراء على لاعبي الدوري السعودي

حصل ستة لاعبين على 6 بطاقات حمراء في مواجهات الجولة السادسة، من بينها بطاقتين في لقاء وحيد بين الأهلي والتعاون، وهي الظاهرة التي حدثت للمرة الثانية هذا الموسم بعد لقاء الهلال ضد الرائد من مباريات الجولة الثالثة.

طوال الخمسة جولات الماضية أشهر الحكام 7 بطاقات حمراء، وفي الجولة السادسة فقط كان هناك 6 بطاقات حمراء، وأصبح فريق الأهلي الأكثر حصولًا عليها بالتساوي مع الشباب والرائد.

الـ 13 بطاقة حمراء التي تم احتسابها حتى الآن 2 منها على أندية الأهلي والشباب والرائد، ثم بطاقة واحدة على كل من أندية الفتح والهلال والخليج وضمك والطائي والتعاون والخدود.